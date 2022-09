Festa dello Sport a Chiavari, in programma il 17 e 18 settembre

Chiavari. Due giornate dedicate allo sport e al fairplay, quarantacinque società nel centro storico cittadino e un convegno. Questi numeri dell’edizione 2022 della Festa dello Sport, organizzata dal Comune di Chiavari.

Sabato 17 settembre alle ore 17 si svolgerà il convegno pubblico all’Auditorium San Francesco per parlare dei valori che lo sport deve trasmettere e per affrontare temi quali l’abbandono da parte dei giovani e il problema delle dipendenze.

Diversi atleti provenienti dal mondo sportivo italiano racconteranno la loro esperienza e il percorso che hanno intrapreso. Aldo Montano, ex schermidore italiano, specialista della sciabola, campione olimpico individuale ai giochi olimpici di Atene 2004, Isabella Locatelli, rugbista terza linea della nazionale italiana femminile, e Francesco Flachi, ex calciatore.

Mentre, domenica 18 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile assistere alle dimostrazioni delle associazioni sportive e partecipare alle lezioni prova delle varie discipline. Le quarantacinque società saranno presenti in via Vittorio Veneto, via Martiri della Liberazione, via delle Vecchie Mura, piazza Mazzini, corso Garibaldi, piazza Roma, piazza Matteotti. La manifestazione si concluderà, alle 19, con la premiazione in piazza N.S. dell’Orto.

Di seguito le associazioni che parteciperanno:

A.C.D. Entella, U.S.D Calcio Caperanese Entella, S.S. Panchina Chiavari, Sankaku Karate Chiavari, A.S.D. CSI progetto scuola, A.S.D. Chiavari Ring Lotta, A.S.D. Taekwondo, V.B.C. Amis Chiavari, Centro Studi Academy Danza, A.S.D. Aurora Basket Chiavari, A.S.D. Chiavari Nuoto, A.S.D. Chiavari Scherma, Ginnastica Pro Chiavari, A.S.D. Gymnica 2000, Aerobica Entella, A.S. Bridge Chiavari, Lega Navale Italiana sez. Chiavari e Lavagna, A.S. Pro Scogli Chiavari, Tennis Chiavari, S.S. Villaggio Sport, CSI Comitato provinciale di Chiavari, Panathlon Club del Tigullio, A.S.D. Danzarte Ballet Studio, A.S.D. Naima Academy Chiavari, A.S.D. Free Ride Tigullio, A.S.D. Maury Sport, A.S.D. Athena Academy, A.S.D. Orsi del Tigullio, A.S.D. Open Arts, A.S.D. Fit 2 Go, A.S.D. Atletica Levante, A.S.D. Tigullio Motor Club, A.S.D. Momas Dance Academy, Old Club Subbuteo Chiavari, A.S.D. Chiavari Canoa Polo Academy, A.S.D. Entella Sitting Volley, A.S.D. Bikeland School, CAI Sezione Chiavari, Chiavari Powerlifting, A.S.D. Oltre, Rupinaro Sport, A.S.D. Body Center, A.S.D. Pickleball, Ta Chi & Kung Fu Chiavari, A.N.F.F.A.S. , Polisportiva Benedetto Acquarone.