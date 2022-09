Festa del Genoa al Ferraris: limitazioni alla sosta e al transito

Genova. La festa per i 129 anni del Genoa a partire dalle 19 allo stadio Luigi Ferraris influirà anche sulla disciplina della sosta e il transito dei veicoli attorno all’impianto.

La polizia locale avvisa che dalle 7 di questa mattina è istituito il divieto di parcheggio in via De Prà, piazzale Atleti Azzurri, Ponte Spensley, via Clavarezza e piazzale Marassi.

Dalle 17 limitazioni al transito veicolare attorno al perimetro dello stadio.

La Società ha reso noto che l’ingresso è libero a partire dalle 18 fino a esaurimento posti. I settori aperti al pubblico saranno: Gradinata Nord, Distinti (lato Nord) e Settore 5. All’evento parteciperanno prima squadra, settore giovanile maschile e femminile e Genoa For Special.