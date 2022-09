Fascia di rispetto di Pra’, il ponte nuovo è già transennato: “la pavimentazione è dissestata”

Genova. E’ stato riaperto al pubblico lo scorso 21 dicembre, dopo un rifacimento completo che ha impegnato le casse della civica amministrazione per circa 300 mila euro. Oggi, dopo nemmeno un’anno, i problemi sono tornati. Parliamo del ponte di legno della Fascia di rispetto di Pra’, che da qualche ora è di nuovo ‘sotto transenna’.

Ce lo segnala un nostro lettore: tutta la parte a ponente della struttura, infatti, risulta inagibile e quindi transennata, con il cartello di pericolo che riporta la motivazione: “Pavimentazione dissestata“. Un tuffo nel passato, quindi, per i praesi (e non solo) che si ritrovano nuovamente a patire la salute cagionevole della struttura, per anni chiusa a mesi alterni per la propria condizione.

Genova24 aveva documentato negli anni scorsi la vita difficile di quest’opera: l’intervento durato diversi mesi sembrava aver risolto definitivamente i problemi. Purtroppo no, a quanto pare. Le transenne a Pra’ arrivano pochi giorni dopo l’incidente della passeggiata di Voltri, dove un’anziana signora ha subito la frattura del femore dopo essere inciampata in un’asse pericolante. A ponente anche passeggiare può essere pericoloso.