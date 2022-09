Falteri (lista Calenda) a confronto venerdì con i lavoratori portuali del ramo industriale

Genova. I lavoratori portuali del ramo industriale a confronto con Davide Falteri, candidato per la lista Calenda alle elezioni politiche del 25 settembre nel collegio uninominale Liguria 3.

L’incontro sarà ospitato venerdì 16 settembre alle ore 16 dall’associazione lavoratori compagnia ramo industriale presso il museo delle arti, dei mestieri e delle riparazioni navali (zona portuale – Via Varco Quadrio presso il Molo Giano).

Si parlerà di porto, infrastrutture e dell’importanza della formazione professionale del settore.

Il polo museale grazie a CFP e a ALCRI del presidente Massimo Fichera, avvocato, ha in progetto di perfezionare la trasformazione dell’area in polo formativo per la preparazione delle maestranze e dei giovani alle professioni del mondo delle riparazioni navali.

Falteri, imprenditore del settore trasporti e logistica, si occupa da anni di formazione aziendale in ambito nazionale e ricopre la presidenza ligure di associazioni del comparto favorendo negli anni iniziative finalizzate allo sviluppo del territorio e alla creazione di opportunità di lavoro.

Sono invitati all’incontro di venerdì alle ore 16 i sindacati e gli imprenditori del ramo portuale per un confronto costruttivo sui temi dell’occupazione e dello sviluppo della città.