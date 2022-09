Genova. È stata completata la demolizione dell’ex Mira Lanza, ex fabbrica di sapone a Rivarolo sulla cui superficie sorgerà un centro polifunzionale con un grande magazzino e spazi per la logistica, servizi, un supermercato, aree verdi e nuovi parcheggi. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Bucci su Facebook: “Dopo decenni di attesa l’area si prepara a diventare una nuovo polo strategico per la città”.

Sulla tabella di marcia c’è qualche mese di ritardo: secondo Alberto Pezzotta, amministratore delegato della società Cospe che si è aggiudicata l’area per 9,5 milioni, le demolizioni sarebbero dovute terminare tra giugno e luglio per vedere i primi volumi costruiti già in estate. Ad oggi, invece, i circa 20mila metri quadrati di terreno si presentano tabula rasa, pronti per ospitare il nuovo complesso. Ma il tempo per recuperare c’è, visto che il cronoprogramma prevede di completare l’intervento entro metà 2024.

Che cosa ci sarà all’interno? Di sicuro una media superficie di vendita da 1.500 metri quadrati (contestata da buona parte dei commercianti del quartiere) ma anche un mix di funzioni che prevede l’insediamento di aziende, dal terziario alla logistica. “Abbiamo avuto diversi interessamenti, ma al momento non possiamo rivelare nulla”, si limita a commentare il nuovo assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia. Il prossimo passaggio a livello burocratico sarà l’approvazione del Puo (piano urbanistico operativo) da parte della Regione.

Entrando nel dettaglio degli elaborati del Puo, si scopre che al piano terra troveranno spazio, oltre al supermercato, 2.500 metri quadrati di attività commerciali e ricettive affacciate sulla strada. Al piano superiore sono previsti un ristorante e una grande area destinata a uffici e sale riunioni che si estenderà in parte al secondo piano, accanto al parcheggio scoperto.

Ex Mira Lanza: ecco come sarà nel 2024 con uffici, spazi verdi e un supermercato

Quella preponderante sarà tuttavia l’area produttiva dedicata alla logistica sul lato del Polcevera: un magazzino di oltre 13mila metri quadrati al piano terra e altri 10mila metri quadrati al primo piano (compresi spogliatoi e servizi) con stalli per circa un centinaio di camion.

Il progetto comprende anche impianti sportivi sul lato sud (tra cui un campetto da basket ad accesso libero e campi da padel che saranno gestiti da privati), centri per la rieducazione alimentare, aree food basate su una dieta sana, spazi all’aperto dove passeggiare o fare altri tipi di sport. Tra le ipotesi anche una casa della salute, probabilmente un privato convenzionato.

Sul fronte della viabilità verrà raddoppiato il sottopasso ferroviario di via Lepanto rendendolo percorribile a doppio senso anche per i camion in modo da convogliare il traffico pesante su via Perlasca e sgravare l’arteria che attraversa Rivarolo che verrà così riqualificata. Al posto dell’incrocio sorgerà una rotatoria con una statua che richiamerà Calimero, storica mascotte della Mira Lanza.