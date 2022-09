Ex Ilva, la Fiom genovese in trasferta nello stabilimento Arcelor Mittal di Aviles lancia la mobilitazione europea della siderurgia

Genova. Manca un piano industriale europeo visto che “la dirigenza si attiene a misure economiche volte a mantenere i propri margini di profitto, trascurando gli elementi sociali e utilizzando tutti gli aiuti pubblici a proprio vantaggio, senza tenere conto dei diritti sociali e delle condizioni di impiego dei lavoratori”. E’ una delle conclusioni congiunte dei delegati degli stabilimenti Arcerlo Mittal di Aviles (nelle Asturie) e di Genova al termine della due giorni di incontri congiunti per discutere di siderurgia e individuare una strategia di lotta comune contro le chiusure. Proprio nelle Asturie Arcelor minaccia di chiudere un altorforno dal primo di ottobre. Per la Fiom genovese e lo stabilimento di Cornigliano erano presenti il segretario Stefano Bonazzi e il coordinatore dell’rsu dello stabilimento di Cornigliano Armando Palombo.

La Fiom genovese ha proposto fra l’altro “una riunione del Coordinamento europeo dei consigli di fabbrica della siderurgia nell’ultimo trimestre dell’anno – spiega la nota congiunta – e la necessità di una mobilitazione a livello europeo con scioperi nei principali stabilimenti”.

Tra le altre conclusioni condivise quella del “necessario coordinamento tra tutti gli organismi sindacali europei”, la questione del prezzo dell’energia (“Qualsiasi politica energetica europea che tenda a prezzi stabili o competitivi, non dovrà essere pagata dei lavoratori” dicono i delegati italiani e spagnoli) e quella della decarbonizzazione, vista come “necessità” da assumere, “ma deve essere realizzato al minor costo possibile sia per i lavoratori interessati che per le produzioni correnti dei diversi Paesi”.