Ex Ilva, dopo l’incendio a Novi a Cornigliano si rompe una cisterna piena di acido solforico l’rsu:”Manutenzione ai minimi termini”

Genova. Dopo l’incendio nello stabilimento di Acciaierie d’Italia di Novi ligure che ha di fatto bloccato gli impianti la manutenzione resta al centro delle polemiche. L’rsu di Cornigliano in una nota di solidarietà ai colleghi novesi spiega che “solo il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio” ma “gli impianti sono comunque compromessi e si stima un periodo ulteriore di fermata”.

Per i sindacati “la manutenzione ordinaria degli impianti a Novi Ligure come a Genova è ai minimi termini” e “nel periodo estivo oltre ad un utilizzo massiccio della cassa integrazione abbiamo registrato un’assenza di manutenzione”. L’rsu ricorda che UOPSAL e Prefettura vengono costantemente informati sui rischi presenti in Stabilimento a Genova.

E proprio oggi all’azienda è è stata inviata l’ennesima segnalazione per la rottura di una cisterna dell’acido solforico nell’impianto “rigenerazione acidi”. Il contenuto della cisterna si è sversata nella sua vasca di contenimento, per fortuna senza danni ma – spiegano i rappresentanti per la sicurezza dell’azienda – questa cisterna non è stata sostituita, e nemmeno sono state definite le tempistiche per farlo”. Anzi “attualmente l’azienda sta facendo caricare l’impianto con una cisternetta di acido da mille litri per mezzo di un carellino, operazione che data la capacità ridotta del nuovo recipiente va ripetuta quotidianamente.

“A nostro avviso la vasca di contenimento su cui viene appoggiata tale cisternetta è sottodimensionata – denuncia il il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori – Anche il luogo e lo spazio in cui il lavoratore si trova ad operare non ci appaiono idonei ad una attività così rischiosa e frequente. Temiamo che la mancanza di un termine a questa attività la porti a diventare la normale e definitiva prassi moltiplicando le occasioni di incidente”.