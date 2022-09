Europei Under 23: settimi Rossi e Prato, dodicesimo Licatalosi

Hazewinkel. Un settimo e un dodicesimo posto per i liguri impegnati agli Europei di Hazewinkel.

In Belgio, Mario Prato e Tommaso Rossi (equipaggio societario Rowing Club Genovese) chiudono al settimo posto nel doppio leggero, Andrea Licatalosi (Sportiva Murcarolo) dodicesimo nel doppio Senior.

Prato e Rossi sono quinti nel recupero del doppio leggero e non riescono cosi a raggiungere la finale. Chiudono alle spalle dell’Ungheria e del Portogallo, avversarie dirette nella conquista di un posto in finale.

Nella finale B del doppio maschile, Licatalosi e Dri recuperano la Bulgaria assestandosi in quinta posizione, per poi essere recuperati nuovamente dai bulgari e terminare in sesta posizione una finale B vinta dalla Svizzera in rimonta allo sprint sulla Lituania.

Andrea Licatalosi e Marco Dri