Elezioni politiche, Katia Piccardo: “Più rispetto per i pendolari, stop al fermo dei treni in estate”

Genova. Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Liguria 02 che comprende parte delle province di Genova e Savona, interviene sui disagi patiti ogni anno dai pendolari, specie nel periodo estivo sulla linea Genova-Acqui Terme.

“Oggi, dopo oltre un mese di stop, riparte finalmente il servizio su ferro. Lo diciamo adesso, in tempi non sospetti: non è più accettabile che il servizio ferroviario, ormai da tempo, venga interrotto per oltre un mese nel periodo estivo a danno di migliaia di pendolari che si muovono da queste terre verso Genova e viceversa. Si tratta di un danno enorme e di un disservizio che penalizza non solo chi si muove per lavoro ma pure le opportunità di turismo”.

“Anche quest’anno – aggiunge – al posto dei treni sono stati inseriti bus sostitutivi costretti quotidianamente a viaggiare su strade martoriate che collegano le valli Stura, Orba e Leira con il capoluogo ligure e verso il Piemonte. Strade gravate pure dai cantieri presenti sull’autostrada A26”. “I treni – chiude – devono essere garantiti per tutti i dodici mesi dell’anno e potenziati al fine di offrire un servizio degno di essere chiamato tale”.