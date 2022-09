Elezioni politiche, ecco l’agenda dei candidati del Pd per venerdì 16 e sabato 17

Genova. Di seguito l’agenda con gli appuntamenti dei candidati e delle candidate del Partito Democratico di venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022

Venerdì 16 settembre

Ore 15 – Genova, Bi Bi Service, via XX Settembre 41 Il nuovo piano nazionale degli interventi sociali: la rete dei servizi e le politiche del welfare Intervengono Andrea Orlando Ministro del lavoro e candidato alla Camera; Cristina Lodi, consigliera comunale e candidata al Senato. Con loro Gianmario Gazzi, presidente nazionale Ordine Assistenti sociali; Claudia Lanteri presidente regionale Assistenti sociali; Andrea Rivano, portavoce regionale Forum Terzo settore. Introduce Simone

Ore 18 – Arenzano incontro pubblico con Andrea Orlando Ministro del lavoro e candidato alla Camera

La candidata al Senato Sandra Zampa torna in Liguria per un viaggio nella Sanità nel Ponente ligure, di seguito gli appuntamenti a Savona e Imperia

Venerdì 16 settembre

Ore 15.30 – Cairo Montenotte la candidata al Senato Sandra Zampa e Roberto Arboscello consigliere regionale incontrano il Comitato sanitario Val Bormida

Ore 18 – piazza Chabrol, Savona, incontro su Sanità pubblica priorità per la Liguria e per l’Italia. Intervengono Sandra Zampa, Brando Benifei eurodeputato e Roberto Arboscello.

Ore 20 – Celle Ligure cena con iscritti e simpatizzanti del PD

Sabato 17 settembre

Ore 9.00 – Varazze, visita struttura per minori non accompagnati

Ore 10.30 – Savona, visita struttura per ragazzi con disabilità

Ore 11.15 – Savona, confronto con il gruppo sanità del Partito Democratico Provinciale a cui saranno presenti dei professionisti del mondo socio-sanitario

Ore 15 – Bordighera, Parco Hotel, incontro su Sanità ad Imperia

Ore 16.30 – Sanremo, piazza San Siro, iniziativa elettorale e distribuzione del Programma del PD

Festa dell’Unità

Venerdì 16 settembre

Ore 18 Sampierdarena, Club Petanque Diritti civili e diritti sociali. La sfida dei democratici progressisti Intervengono: Roberta Pinotti, senatrice e presidente Commissione difesa

Ore 18 Quezzi, Arci Rino Barighini Il futuro è ora. La sfida dei democratici e progressisti Incontro con Cristina Lodi consigliera comunale e candidata al Senato e Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco e candidato alla Camera A seguire apericena e accompagnamento musicale

Sabato 17 settembre

Ore 18 Sampierdarena, Club Petanque Il Porto e la città. Tra Pnrr e sostenibilità Intervengono: Lorenzo Basso candidato al Senato; Brando Benifei, eurodeputato e capo delegazione PD; Monica Russo consigliera comunale. Modera Franco Marenco segretario PD Genova

Ore 18.30 Struppa, SMD 7 novembre, viale dei Cipressi 2 Il futuro è ora. La sfida dei democratici e progressisti Incontro con Cristina Lodi consigliera comunale e candidata al Senato e Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco e candidato alla Camera A seguire cena e intrattenimento musicale con Romina Mognol accompagnata da Gianluca Origone Per prenotare la cena: 342 7547295