Elezioni, Muzio (FI): “In Val Petronio e nel Tigullio il miglior risultato di Forza Italia a livello regionale”

Genova. “Desidero ringraziare di cuore i cittadini della Val Petronio e più in generale del Tigullio, entroterra compreso, per la fiducia manifestata nei confronti del partito e della mia persona in occasione del voto del 25 settembre” dichiara in una nota Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia.

E prosegue: “Il risultato ottenuto nel nostro territorio da Forza Italia al Senato, dove ero capolista nella circoscrizione Liguria da Ventimiglia a Sarzana, è stato davvero rilevante: a Moneglia e Casarza L. Forza Italia è stata la lista più votata, rispettivamente con il 26,5% ed il 22,4%, numeri che rappresentano le percentuali più alte per il Senato raggiunte dal partito a livello ligure in questa tornata elettorale nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, come già peraltro avvenuto alle regionali del settembre 2020”.

“Un risultato importante – prosegue – è stato registrato anche negli altri due Comuni della Val Petronio: Castiglione Chiavarese (13,2%) e Sestri Levante (11,3%). Tutti questi dati portano con sé un attestato di stima che mi inorgoglisce e che, nonostante la percentuale ottenuta dal partito a livello regionale non abbia consentito di esprimere né un deputato né un senatore nel proporzionale, mi spinge a proseguire con tutta la determinazione possibile il mio impegno in Regione a servizio del territorio e delle nostre comunità”.

Nei dati riportati da Muzio in una tabella analitica riferita al voto per Forza Italia al Senato, dopo Moneglia e Casarza Ligure spiccano i risultati ottenuti a Portofino (19,3%), Ne (18,01%), Tribogna (17,50%), Mezzanego (14,60%), Rezzoaglio (13,71%), Favale di Malvaro (13,64%), Cicagna (13,51%), e a seguire Borzonasca (13,17%), Rapallo (13,07%), Lorsica (12,63%), San Colombano Certenoli (12,61%), per limitarsi ai primi 15 Comuni della tabella.

Complessivamente, nel Tigullio Forza Italia al Senato ha ottenuto 7943 voti, pari all’11,78% (di cui 2261 in Val Petronio, con una percentuale pari al 15,53%), a fronte di una media regionale del 6,7%. “Sono numeri davvero importanti – osserva Muzio – che fanno del Tigullio l’area nella quale il partito a cui appartengo ha conseguito il miglior risultato a livello regionale, anche grazie all’impegno profuso dall’amico Roberto Cassinelli, candidato nel proporzionale alla Camera, e da tanti altri amici, militanti e simpatizzanti che con passione ed entusiasmo si sono spesi in questa campagna elettorale. A tutti loro va il mio grande grazie”, conclude.