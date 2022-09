Genova. Ad un giorno dall’esito delle elezioni politiche da cui il centrodestra è uscito vincitore (115 senatori e 237 deputati), con la vittoria schiacciante di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto oltre il 26% dei voti, Genova24 ha chiesto ai genovesi quale la loro opinione e il loro pensiero a proposito.

Nel primo pomeriggio di oggi – in diretta tra via San Lorenzo, piazza Matteotti e piazza De Ferrari – i genovesi (e non solo) incontrati hanno raccontato di essere riusciti quasi tutti ad andare a votare, aspetto non secondario tenendo conto che a livello nazionale si è registrato un tasso di astensionismo elevato con circa 16 milioni di cittadini che hanno deciso o non hanno potuto esprimere il proprio voto. Mentre a Genova l’affluenza definitiva si ferma al 64,5% rispetto al 70,8% del 2018.

“Sono andata a votare perché è un dovere, ma sono assolutamente dubbiosa circa l’esito di queste elezioni politiche. Non so che cosa aspettarmi né riesco a immaginare come sarà. Vedremo come va nei prossimi mesi” ha affermato una donna incontrata in piazza De Ferrari.

Tra coloro che sono stati intervistati in molti hanno affermato di essere contrari a un governo di centrodestra perché si prospetta ora “un periodo molto difficile per i diritti civili, per l’ambiente e per l’Italia”, come ha raccontato una ragazza fermata in via San Lorenzo.

Una donna invece ha affermato che non sa quanti, tra coloro che hanno votato a destra, fossero davvero consapevoli della posizione politica sostenuta. Tuttavia, pur non mostrandosi a favore di Giorgia Meloni, afferma che è positivo che per la prima volta una donna in Italia sia riuscita finalmente a ricoprire un ruolo politico di così grande spessore. E continua rivelando quanto nel corso degli anni si sia disaffezionata e disamorata della politica, reazione peraltro dilagante tra gli italiani dal suo punto di vista, che spiegherebbe anche perché in molti non si sono presentati alla urne.

Ma se in molti si sono dimostrati contrari, tanti altri invece sono favorevoli al centrodestra e a Giorgia Meloni come premier.

“Finalmente avremo una maggioranza. Tra le priorità che il Governo dovrà affrontare credo ci siano il lavoro, le imprese e i giovani – dice un uomo incontrato in salita Pollaiuoli – la Meloni come premier? Saranno contenti al ministero della Difesa e dell’Interno”.

E ancora: un’anziana, in piazza San Lorenzo, ha sostenuto che la Meloni sia “brava, parla bene ed è anche una donna, finalmente, dopo tanto. Sono pienamente d’accordo sulla vittoria del centrodestra”.