Elezioni, i big del centrodestra lanciano la volata a Genova: oggi Salvini, mercoledì comizio di Giorgia Meloni

Genova. Dopo la giornata genovese di Enrico Letta, segretario del Pd, tocca al centrodestra lanciare la volata elettorale nella nostra città con la classica sfilata dei big nazionali: oggi a Genova la visita di Matteo Salvini, leader della Lega, mentre mercoledì è atteso il comizio di Giorgia Meloni, a capo di Fratelli d’Italia e, secondo i sondaggi, favorita per la vittoria elettorale.

L’ex ministro dell’Interno parteciperà alla Liguria Fest, appuntamento di fine estate del Carroccio dedicato alle produzioni locali che quest’anno si tiene al Porto Antico. Il segretario arriverà intorno alle 17.00 per incontrare sostenitori e simpatizzanti, poi terrà il comizio conclusivo alle 20.00. L’obiettivo è ovviamente portare a casa più voti possibili, tenendo conto che un sorpasso del Movimento 5 Stelle vorrebbe dire perdere il seggio ligure al Senato, quello già prenotato dal capolista Alessandro Piana, vicepresidente della Regione. Dormono sonni più tranquilli Edoardo Rixi e Stefania Pucciarelli, piazzati in collegi uninominali blindati alla Camera e al Senato, e il capolista a Montecitorio Francesco Bruzzone.

In settimana, poi, c’è grande attesa per il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che si prenderà il palco del Porto Antico a partire dalle 18.00 di mercoledì 14 settembre. In base alle ultime rilevazioni pre-elettorali, il suo potrebbe risultare il primo partito con notevole distacco sul Pd. In Liguria, comunque, la partita è tutta da giocare (alle ultime comunali genovesi FdI non è arrivato al 10%) e anche in questo caso in ballo c’è il secondo seggio alla Camera che sarebbe appannaggio della vicesindaca spezzina Maria Grazia Frijia. Blindati, invece, i capilista Matteo Rosso e Roberto Menia (friulano) e l’assessore regionale Gianni Berrino candidato nell’uninominale di Ponente al Senato.