Edilizia, a Genova in un anno + 1000 lavoratori nel settore. Tafaria (Filca Cisl): “Ora la conferma del Superbonus”

Genova. Da aprile 2021 ad aprile 2022, che sono gli ultimi dati disponibili della Cassa Edile, a Genova c’è stato un significativo aumento dei lavoratori edili che sono passati da 9270 a 10285: mille posti di lavoro in più.

E c’è stato anche un incremento della massa salari nello stesso periodo: da 11 milioni 544mila euro siamo arrivati a 12 milioni 348mila euro. “Sono dati straordinariamente positivi -spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – grazie all’effetto del Superbonus, è una ripresa significativa ma adesso confidiamo che il provvedimento venga rinnovato per permetterci di arrivare a quelli di occupazione record del 2008″.

“E sicuramente opere come la Gronda e la Diga Foranea potranno dare ulteriormente occupazione così come gli altri lavori sull’edilizia scolastica, sanitaria e carceraria. Da tempo la Filca Cisl Liguria è in piena sintonia con la Scuola Edile genovese per sviluppare sempre di più progetti di formazione per i giovani”