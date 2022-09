Economia, Orsero nel primo semestre registra utile di 19,8 milioni: crescita del 141%

Genova. Via libera del consiglio di amministrazione di Orsero spa holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale attivo nell’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi,ai risultati consolidati al 30 giugno 2022.

I ricavi totali sono stati di 576 milioni di euro, il 12% in più rispetto al primo semestre 2021 e l’utile netto è salito a 19,8 milioni con una crescita di oltre il 141% sul primo semestre dell’anno scorso, l’Ebitda adjusted pari a 40,3 milioni, +51,4% sul primo semestre 2021, la posizione finanziaria netta è pari a 80,4 milioni, da 84,3 milioni al 31 dicembre.

“Siamo decisamente soddisfatti degli ottimi risultati conseguiti dal gruppo nel corso di questo primo semestre, nonostante un contesto macroeconomico caratterizzato da sempre maggior complessità ed un mercato di riferimento che vede i consumi di frutta e verdura fresca in calo in termini di volumi, a fronte di cospicui incrementi dei prezzi legati ai fenomeni inflattivi” hanno commentato Raffaella Orsero, ceo di Orsero, e Matteo Colombini, co-ceo e cfo di Orsero. “Il gruppo è preparato ad affrontare i prossimi mesi che saranno caratterizzati da una inflazione record, trainata specialmente dall’ulteriore incremento dei costi energetici che si prevede raggiungano livelli impensabili fino a pochi mesi fa” hanno aggiunto. Nei prossimi mesi il gruppo sarà impegnato a finalizzare l’acquisizione in Francia dell’80% di Blampin e del 100% di Capexo che “porteranno grande valore al gruppo Orsero in termini di persone, mix di prodotto, canali distributivi e geografie”.