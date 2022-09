Ecoisole con cassonetti elettronici in Bassa Valbisagno, 50 postazioni installate a Marassi

Genova. Prosegue a buon ritmo il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata di Amiu, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, partito il 22 agosto scorso nel Municipio Bassa Valbisagno a Genova e che si svilupperà, nelle prossime settimane, nei quartieri di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso.

Ad oggi il posizionamento delle nuove Ecoisole ha interessato soprattutto la zona di Marassi, con oltre 50 postazioni già installate in diverse vie del quartiere. Il sistema è costituito da cassonetti per la raccolta differenziata di nuova generazione, con volumi più ampi e con forma e caratteristiche utili a evitare depositi non consentiti. I contenitori sono inoltre rivestiti di infografiche anteriori e posteriori con indicazioni utili per l’accesso e il corretto conferimento dei rifiuti.

Come in Media Valbisagno, alle utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali e imprese) sarà distribuita una tessera elettronica gratuita che permette di ampliare le bocche di conferimento. Per le utenze domestiche (famiglie) l’apertura dei contenitori sarà inizialmente regolata dalla semplice pressione del pulsante di attivazione, la cui individuazione è facilitata da una freccia. Nei prossimi mesi, e dopo opportuno avviso, le modalità di apertura dei contenitori cambieranno e per conferire i rifiuti sarà anche qui necessario l’uso di una tessera, che verrà consegnata alle famiglie.

Come conferire correttamente?

Qui il video tutorial per le utenze domestiche: https://www.youtube.com/watch?v=Rpd6PKf4H6I

Qui il video tutorial per le utenze non domestiche: https://www.youtube.com/watch?v=uKh68bo8NZ8

Ai primi dati legati al posizionamento dei nuovi contenitori si affianca la capillare attività informativa di Amiu per i residenti di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso: nei portoni e nelle cassette della posta i cittadini hanno già trovato o troveranno l’avviso del nuovo servizio, una brochure sulla raccolta differenziata e tante altre informazioni utili legate al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti. La campagna di cassettaggio riguarda più di 6.200 utenze, pari a circa 13.000 abitanti, e circa 300 portoni. Oltre al materiale informativo ricevuto “a domicilio”, i cittadini potranno trovare ulteriori informazioni sul sito e sui canali social aziendali.

Prosegue inoltre l’importante attività, partita come da programma il 22 agosto, degli “Angeli della differenziata”: grazie alla collaborazione con l’Istituto Ligure per il Consumo (che riunisce 8 associazioni di consumatori) già nelle scorse settimane e fino al 15 ottobre delle squadre di volontari saranno presenti, dal lunedì al sabato, presso le postazioni nelle vie principali dei quartieri interessati dal nuovo progetto. Gli operatori, che fino ad oggi hanno svolto l’attività informativa principalmente nella zona di Marassi, illustreranno ai cittadini il funzionamento dei nuovi cassonetti, sensibilizzando al corretto conferimento dei rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata a Ecoisole rappresenta uno degli assi portanti della nuova stagione della raccolta differenziata a Genova: dall’avvio del progetto sono state installate in città 328 postazioni complete di tutte le frazioni differenziate. L’intera struttura di AMIU è a disposizione della cittadinanza per ogni tipo di informazione, dubbio o segnalazione anche attraverso il proprio call center da rete fissa all’800.95.77.00 o al numero 010 89 80 800 da rete mobile.