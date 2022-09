Ecco come sarà la nuova croce del Monte Fasce ma per finanziare l’opera servirà una raccolta fondi

Genova. Il presidente del municipio Federico Bogliolo è ottimista: “Genova avrà di nuovo la sua croce sul Monte Fasce, sarà illuminata e sarà un faro per tutti i genovesi”. L’annuncio, con tanto di foto-rendering, è comparso sulla sua pagina Facebook. Ci sono però almeno due aspetti da mettere a punto affinché questa profezia si verifichi.

Quello più semplice, si fa per dire, è che l’Enac – ente nazionale di aviazione civile – dia il via libera all’illuminazione della struttura, visto che potrebbe interferire con le operazioni di atterraggio e sorvolo dell’area.

Quella più complicata è trovare i fondi necessari a finanziare la nuova croce dopo che quella “storica” è stata abbattuta nel 2018 da una tempesta di vento.

I 150mila euro stimati per il progetto e che avrebbero dovuto essere finanziati per metà dal Comune di Genova e per metà dalla Curia cittadina si sono rivelati insufficienti alla luce del rincaro delle materie prime e delle lavorazioni. E così per arrivare alla cifra necessaria tutti i soggetti interessati – oltre a Comune e Curia anche municipio, proloco e associazione di residenti – hanno deciso di portare avanti alcune iniziative.

Una di queste sarà la vendita di pezzi della vecchia croce in ferro, che presto sarà rimossa e smantellata, come cimeli per finanziare appunto la nuova struttura.

La nuova opera sarà alta 17 metri, tre in più rispetto a quella precedente, e sarà di metallo zincato. Avrà una piastra alla base e un rosone al centro dei bracci. Quello della croce pre-esistente è stato conservato e sarà posizionato nella chiesa di Apparizione.