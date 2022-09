Eccellenza e Promozione, i risultati del weekend

Eccellenza (3^ giornata)

Come contro il Rapallo alla prima giornata, l’Albenga riesce a ottenere i tre punti in trasferta all’ultimo respiro contro una Sestrese dimostratasi avversario ostico e di livello. Bene anche la Cairese, che batte in trasferta la Voltrese. Per gli uomini di Alessi, sono zero i goal subiti nelle prime tre di campionato. In salita la stagione dell’Angelo Baiardo.

Risultati

Athletic Club Albaro 3 – Canaletto 0; Busalla 4 – Taggia 2; Campomorone 2 – Finale 0; Genova Calcio 1 – Lavagnese 1; Imperia 3 – Angelo Baiardo 1; Rapallo 3 – Arenzano 1; Rivasamba 0 – Forza e Coraggio 1; Sestrese 1 – Albenga 2 (cronaca); Voltrese 0 – Cairese 2.

Classifica: Albenga 9; Cairese e Genova 7; Imperia e Forza e Coraggio 6; Busalla, Arenzano, Lavagnese, Campomorone e Athletic 4; Canaletto, Taggia, Voltrese, Finale, Sestrese, Rapallo, , Rivasamba 3; Angelo Baiardo 1.

Promozione (2^ giornata)

Bel successo del Soccer Borghetto, che resta a punteggio pieno come la Praese. Punto pesante del New Bragno a Ventimiglia e vittoria importante per il Pietra Ligure sul terreno della Dianese Golfo. Ancora a secco di punti il Celle Varazze di mister Monteforte. Muove la classifica la Carcarese, che impatta 1 a 1 con la Baia Alassio. Buon inizio della Sampierdarenese, dopo il punto di Alassio, vittoria al Morgavi contro l’Ospedaletti.

Risultati

Golfo Dianese 2 – Pietra Ligure 3; Campese 3 – Legino 2; Carcarese 1 – Baia Alassio 1 (cronaca); Celle Varazze2 – Praese 3; Sampierdarenese 2 – Ospedaletti 1; Serra Riccò 1 – Ceriale 1; Soccer Borghetto 3 – Borzoli 1; Ventimiglia 1 – New Bragno 1.

Classifica: Praese e Soccer Borghetto 6; Ventimiglia, Sampierdarenese, New Bragno, Ceriale, Serra Riccò 4; Pietra Ligure, Campese, Ospedaletti 3; Baia Alassio 2; Carcarese 1; Celle Varazze, Borzoli, Legino, Golfo Dianese 0.

Promozione B (2^ giornata)

Bogliasco e Molassana sono a punteggio pieno, dopo due gare del campionato di Promozione, girone B, mentre il GolfoParadiso aspetta la decisione del giudice federale, che sicuramente toglierà al team di Mauro Foppiano il successo nella gara di esordio a Sarzana, per aver schierato un giocatore, che doveva scontare un turno di squalifica. Il Bogliasco supera (2-1) la Tarros, mentre il Molassana (ancora in goal Ricciardulli, classe 2003) si impone sul terreno della Parola. Il GolfoParadiso rifila sei reti alla Sammargheritese, con una dimostrazione di forza che la dice lunga sulle ambizioni di vittoria finale. In seconda posizione, ex equo, troviamo Magari Azzurri (2-1 al Marassi), Levanto (vittorioso 1-0 a Cadimare) e Follo, che piega (3-2) la coriacea resistenza del San Desiderio del presidente Frangioni.Pari e patta (1-1) tra Little Club James e Caperanese, mentre, al pari di Tarros e Marassi, resta ancora a secco di punti il Vallescrivia di Cannistrà, battuto (2-1) dal Don Bosco Spezia

Risultati

Bogliasco-Tarros 2-1; Cadimare-Levanto 0-1; Follo-San Desideri 3-2; GolfoParadiso.Sammargheritese 6-0; Little Club James-Caperanese 1-1; Magra Azzurri-Marassi 2-1; Marola.Molassana 0-1; Vallescrivia-Don Bosco Spezia 1-2

Classifica: Bogliasco, Molassana, GofoParadiso (in attesa delle decisioni giudice sportivo) 6; Magra Azzurri, Levanto, Follo 4; Don Bosco Spezia, Marola, Sammargheritese 3; Caperanese 2; San Desiderio, Cadimare L.C.James 1, Vallescrivia, Marassi, Tarros (vincere a tavolino con il GolfoParadiso) 0