Eccellenza e Promozione: i risultati del weekend

Eccellenza (4^ giornata)

Testa della classifica tutta savonese: guida l’Albenga, insegue la Cairese. Continua a stupire il giovane Arenzano di mister Corradi. Bel punto dell’Albaro: i ragazzi di Alberto Mariani hanno costretto al pareggio la corazzata Imperia. Crisi nera per il Rapallo, che perde la terza partita su quattro incontri. Poker della Lavagnese ai danni del Busalla. Niente da fare per la Voltrese, che cede di misura in casa della capolista.

Risultati

Albenga 2 – Voltrese 1 (cronaca) ; Angelo Baiardo 4 – Rapallo 3; Arenzano 2- Campomorone 1; Cairese 1 – Genova Calcio 0 (cronaca); Canaletto 0 – Sestrese 2; Finale 2 – Rivasamba 2 (cronaca); Forza e Coraggio 1 – Taggia 0; Imperia 1 – Athletic Club Albaro 1; Lavagnese 4 – Busalla 0.

Classifica: Albenga 12; Cairese 10; Forza e Coraggio 9; Arenzano, Genova Calcio, Lavagnese e Imperia 7; Sestrese 6; Athletic Club Albaro 5; Campomorone, Rivasamba, Angelo Baiardo, Finale, Busalla 4; Rapallo, Voltrese, Taggia e Canaletto 3.

Promozione girone A (3^ giornata)

Praese a punteggio pieno grazie al successo nel big match contro il Pietra Ligure. La mancata promozione dopo la vittoria dei play off dello scorso anno rende la squadra di Carletti particolarmente – e giustamente – agguerrita. La neopromossa Campese piazza il colpo di giornata superando la favorita Serra Riccò. Ancora imbattuta la matricola Sampierdarenese: pirotecnico pareggio in trasferta a Bragno. Male il Borzoli, unica squadra ancora senza punti all’attivo insieme al Legino.

Risultati

Baia Alassio 2 – Celle Varazze 6; Borzoli 0 – Carcarese 1; Ceriale 1 – Soccer Borghetto 1; Legino 0 – Ventimiglia 1; New Bragno 3 – Sampierdarenese 3; Ospedaletti 0 – Golfo Dianese 4; Praese 1 – Pietra Ligure 0; Serra Riccò 0 – Campese 1.

Classifica: Praese 9; Soccer Borghetto e Ventimiglia 7; Campese 6; Bragno, Campese e Sampierdarenese 5; Serra Riccò e Carcarese 4; Golfo Dianese, Pietra Ligure, Ospedaletti e Celle Varazze 3; Baia Alassio 2; Borzoli e Legino 0.

Promozione girone B (3^ giornata)

Il Levanto supera (5-3) la Marolacquasanta e si porta al comando della classifica, approfittando della sconfitta subita dal Molassana, battuto 2-1 dal Marassi di mister Ernesto Boschi e dal Bogliasco Il Molassana, in vantaggio con Merito, viene raggiunto da Boggiani e superato, in peno extra time da Zanardi. I ragazzi di Corrado Schiazza sono ad un punto dal capolista Levanto, in compagnia di GolfoParadsio e Bogliasco. Il Golfo di mister Mauro Foppiano, dopo le sei reti rifilate alla Sammargheritese, cala il poker ai danni del Bogliasco, le reti del successo sono di Monticone, Viola, Massaro e Corsini. Il Bogliasco subisce la prima sconfitta in campionato, battuto (2-1) dal Vallescrivia, che finalmente cancella lo zero della propria graduatoria. Fassone e compagni si aggiudicano l’intera posta grazie alla doppietta dell’ottimo Njie, mentre ad andare a rete per il Bogliasco è Fanchini. A quota cinque troviamo Caperanese e Follo, ancora imbattute, al pari del Levanto. La Caperanese di mister Davide Palermo rifila un perentorio 4-1 al Cadimare, mentre il Follo esce imbattuto dal Broccardi di Santa Margherita Ligure, pareggiando (1-1, Braida, Mortola). Primo urrà in campionato del San Desiderio di mister Oliva, che regola (3-2) il Magra Azzurri e d anche il Little Club James, con lo stesso punteggio, sbanca il terreno della Tarros Sarzanese.

Risultati 3^ giornata

Caperanese-Cadimare 4-1; Don Bosco Spezia-GolfoParadiso 0-4; Levanto-Marola 5-3; Marassi-Molassana 2-1; Sammargheritese-Follo 1-1; San Desiderio-Magra Azzurri 3-2; Tarros-Little Club James 2-3; Vallescrivia-Bogliasco 2-1

Classifica

Levanto 7; GolfoParadiso, Bogliasco, Molassana 6; Caperanese, Follo 5; Magra Azzurri, San Desiderio, Sammargheritese, Little Club James 4; Tarros, Parola, Vallescrivia, Marassi, Don Bosco Spezia 3; Cadimare 1