E’ morta la regina Elisabetta II. Quando visitò Genova e disse: “Ci sono troppi gradini”

Londra. Dopo un peggioramento rapido delle sue condizioni di salute, è morta oggi Elizabeth Alexandra Mary, meglio conosciuta come la regina Elisabetta II del Regno Unito, senza dubbio una delle più iconiche personalità a livello mondiale del secolo scorso. E forse anche di questo ora in corso, che fra solo quattro anni avrebbe visto il centenario della sovrana più longeva della storia inglese con i suoi oltre settant’anni di regno.

Nata a Londra il 16 aprile del 1921, era la figlia maggiore del Duca di York, divenuto poi quel re Giorgio VI entrato per sempre nel cuore degli inglesi per la sua presenza costante sotto i bombardamenti tedeschi durante il secondo conflitto mondiale. Morte il padre, Elisabetta salì al trono il 6 febbraio 1952, diventando in poco tempo una delle personalità più note e amate dell’intero pianeta.

Durante il suo regno ha vissuto in prima persona cambiamenti epocali, come la devoluzione del potere del Regno Unito (con il decentramento dei poteri e delle competenze del parlamento britannico in favore dei parlamenti nazionali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles), il lungo e non sempre indolore processo di decolonizzazione in Africa, l’indipendenza del Canada e il rafforzamento del Commonwealth, organizzazione sovranazionale, con a capo simbolicamente il sovrano inglese, che promuove la cooperazione economica dei paesi un tempo parte dell’impero britannico.

Elisabetta ha attraversato i decenni e tutte le rivoluzioni culturali del secolo, passando da essere riferimento ed esempio per il mondo della moda e della cultura, a bersaglio simbolico per tutti i movimenti di rottura che si sono alternati negli decenni, come il punk e la pop-art. Un’icona a 360°, forse suo malgrado, in un mondo che negli ultimi 70 anni è cambiato e si è evoluto ad una velocità travolgente, ma che non è mai riuscito ad eclissare la figura di ‘sua altezza‘.

Elisabetta è stata capace di navigare anche nelle tempeste degli scandali e delle tragedie legate alla dinasty della famiglia reale inglese, dalla separazione del figlio ed erede al trono Carlo con Lady Diana, madre dei suoi amati nipoti e poi morta tragicamente in un mai chiarito nelle dinamiche incidente d’auto, all’allontanamento del principe Hanry.

Nella sua lunga vita la regina ha girato il mondo innumerevoli volte, visitando migliaia di città. Tra queste anche Genova, dove il 16 ottobre 1980 passò un’intera giornata tra incontri istituzionali e visite culturali. La ricordiamo ricevuta con tutti gli onori a Palazzo Tursi dal sindaco Cerofolini e la visita, voluta con forza dalla stessa regina, a palazzo Durazzo Pallavicini di via Balbi, ospite della Marchesa Cattaneo Adorno dove, leggenda vuole, la sovrana inglese si sarebbe lamentata delle tante scale da fare: “How many steps are there?“.

Elisabetta II in visita a Tursi (Foto: genovamorethanthis)

Più recentemente a chiamarla in causa è stato il sindaco Marco Bucci, che alla regina avrebbe fatto la simbolica richiesta degli arretrati per l’affitto del vessillo di San Giorgio, che, leggenda vuole, fosse stato concesso in utilizzo (oneroso) dalla Repubblica di Genova alle navi di sua maestà già dal medioevo per attraversare indenni il Mediterraneo. La storia poi la conosciamo: la regina Elisabetta, in coerenza con il suo profilo distaccato e autorevole, non prese parte al battage di quella che poi è stata più volte ridimensionata come bufala o fake news, mandando sotto la lanterna il Principe di Kent a raffreddare gli entusiasmi.

Elisabetta ha visto da regina 11 presidenti della Repubblica Italiana (tutti quelli della storia repubblicana, tranne Nicola Leone), e ha conosciuto decine di nostri capi di governo e ministri. Oggi a piangerla ci sono oltre 150 milioni di sudditi sparsi in tutto il mondo, ma probabilmente a commuoversi saranno molti di più: oggi finisce un’era, e mentre il mondo si trova con un pezzo da novanta in meno, la Storia accoglie tra le sue pagine immortali una delle più importanti figure della nostra contemporaneità.