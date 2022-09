Donna investita dal treno Genova-Milano, morta in ospedale per le gravissime ferite

Voghera. Una donna, la cui identità non è ancora stata accertata, è stata investita da un treno questa mattina, verso mezzogiorno, alla stazione ferroviaria di Voghera, in provincia di Pavia, ed è morta poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale della città.

La Polfer ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare se si tratti o meno di un suicidio. La vittima, che non aveva con sé documenti e sembra che avesse un’età attorno ai 60 anni, è stata travolta dall’Intercity Genova-Milano che stava entrando in stazione.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso la donna, che purtroppo ha subito gravissime ferite alle gambe perdendo molto sangue.

È stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma una volta arrivata al pronto soccorso i medici non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso.