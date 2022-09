Domenica 18 settembre arriva Drugs Off, pedalata sportiva e solidale a sostegno del Ceis

Genova. Un evento benefico a sostegno del CEIS di Genova che ogni giorno si adopera in favore dei più fragili e delle vittime di dipendenze; la possibilità di sperimentare il BikingProgram®, una disciplina sportiva non competitiva che simula il ciclismo e prevede delle sedute di allenamento di circa 45 minuti l’una, mirate allo sviluppo e al miglioramento delle capacità fisiche e mentali.

Un pomeriggio di solidarietà nella cornice di Corso Italia, dove il Lido di Genova metterà a disposizione gli spazi necessari alla manifestazione.

C’è tutto questo nella nuova edizione di “Drugs off”, una manifestazione sportiva che ha già riscosso tanto successo nelle passate stagioni e che viene riproposta domenica 18 settembre 2022 al Lido di Genova, con partenza della prima “Ride” alle 15:30.

Il pomeriggio sarà articolato infatti in tre “Ride” – tre sedute di allenamento – della durata di 45 minuti ciascuna. Chiunque voglia sostenere l’iniziativa, potrà farlo scegliendo di partecipare pedalando in tutte le sessioni di Biking in programma oppure soltanto in due di queste.

Con il ricavato dell’evento, la Fondazione CEIS Genova acquisterà abbigliamento sportivo per allenamento e partite di campionato dei ragazzi che giocano nel CEIS Genova Sport, squadra di calcio iscritta al campionato di terza categoria dilettanti. Si tratta di un progetto avviato qualche anno fa che vede ragazzi migranti richiedenti asilo e ragazzi che seguono i percorsi per recupero dalla dipendenza giocare insieme con obiettivi di benessere, integrazione e inclusione socio lavorativo.

Le precedenti edizioni di Drugs Off hanno ricevuto un’ampia collaborazione da parte delle Ambasciata della Repubblica dell’Ecuador e della Colombia. Il Governo di quest’ultima ha inserito la manifestazione nel macro progetto “Vita senza droga” volto a rafforzare l’educazione dell’infanzia e della gioventù alla salute ed al benessere.

Per informazioni e prenotazioni: 328 5741008 – 347 2607044 – 389 1177766.