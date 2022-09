Disabili, la Città Metropolitana sospende il trasporto per chi frequenta i corsi professionali

È di questi giorni l’avviso da parte di Città Metropolitana della sospensione del servizio di trasporto per i ragazzi e le ragazze diversamente abili che frequentano i corsi di formazione professionale di 700 ore.

Fino all’anno scolastico 2020/2021, la Città Metropolitana, con fondi trasferiti dalla Regione Liguria, garantiva il trasporto delle ragazze e dei ragazzi che frequentavano i corsi, per agevolare loro il percorso verso il raggiungimento di un’autonomia sociale e lavorativa.

Sulla questione si esprime la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi: “In questi giorni, la Città Metropolitana sta avvisando le famiglie di ragazzi e ragazze diversamente abili che i loro figli che svolgono i corsi di 700 ore negli enti di formazione professionali non avranno più garantito, a partire dalla prossima settimana, il trasporto da casa al luogo del corso. Si tratta di una sessantina di famiglie per un servizio che non supera cifre pari a seicentomila euro l’anno. La comunicazione è arrivata così, senza alcun tipo di opzione, incontro, approfondimento. È una cosa è vergognosa. Siamo al gioco delle tre carte: Comune, Città Metropolitana e Regione si lanciano la palla, cercando di confondere la situazione, che in realtà è molto chiara. Il Comune non reagisce a questa situazione e, anche se martedì porterà in aula “il futuro di una città solidale”, non lo sarà già a partire dalla prossima settimana per 60 famiglie. Più che dare linee guida, bisognerebbe che il Comune iniziasse a lavorare su temi urgenti che riguardano le persone e che dimostrasse anche nei fatti ciò che annuncia nei proclami. In questo gioco delle tre carte ci rimettono 60 famiglie e i loro figli. Martedì presenterò un’interrogazione urgente sul tema, chiedendo al Comune come intende procedere per dare un aiuto a queste famiglie, che in una settimana dovrebbero trovare i soldi per pagare il trasporto, organizzare la propria vita, con il rischio concreto che i ragazzi debbano rinunciare al corso di formazione, indispensabile per la loro autonomia. Speriamo che in questa settimana il Comune si attivi presso la Regione e fornisca una risposta esaustiva e rassicurante nei confronti di questi ragazzi e queste ragazze e delle loro famiglie”.

Anche il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti evidenzia la situazione: “In questi giorni decine di famiglie di ragazzi e ragazze con disabilità, che frequentano i corsi professionalizzanti di 700 ore, hanno scoperto che il servizio di trasporto da casa alle sedi dei corsi è stato sospeso. Si tratta di una decisione incomprensibile che ricade sulle spalle delle famiglie avvisate in modo definitivo solo una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Una decisione che rischia di mettere a rischio la stessa frequenza dei corsi, visto che spesso le sedi da raggiungere sono lontane dai luoghi di residenza e per i giovani è difficile o impossibile arrivare in autonomia. Considerato che la Regione trasferisce i fondi ogni anno non è facile capire le motivazioni della sospensione del servizio da parte dela Città Metropolitana, per questo presento oggi un’interrogazione in consiglio regionale per sapere quali azioni la Giunta intende attivare nell’immediato verso la Città Metropolitana al fine di garantire il mantenimento del servizio di trasporto che è necessario ripristinare al più presto”.