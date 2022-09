Disabili gravi, Ansaldi (Alisa): “Pronti a un piano condiviso per la presa in carico dei maggiorenni”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo di seguito la risposta di Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, alla lettera aperta di Maria Teresa Castelli, presidente dell’associazione Maruzza, sulla continuità delle cure per i disabili in Liguria.

Abbiamo letto con attenzione l’intervento di Maria Teresa Castelli. Intendiamo in primo luogo rimarcare il ruolo fondamentale delle associazioni nella individuazione delle risposte a livello sociosanitario a favore dei disabili e delle loro famiglie. Ed è anche per questa ragione che si ritiene opportuno approfondire il percorso che è stato fatto in Liguria, da Regione, Alisa, Asl e dall’Istituto Giannina Gaslini per arrivare a garantire la presa in carico di pazienti affetti da gravi patologie croniche complesse, che hanno compiuto i 18 anni.

Il percorso è stato condiviso con tutti i soggetti interessati insieme alle associazioni: Alisa sta predisponendo un piano in collaborazione con il Gaslini che consentirà di formalizzare l’istituzione di una rete a sostegno dei disabili gravi maggiorenni con il compito di definire un potenziamento della presa in carico dei pazienti con patologie gravi e severe, che comprenda anche il percorso in emergenza per il quale si sono svolti incontri con la finalità di migliorare gli accessi al pronto soccorso.

Il ruolo centrale di coordinamento per la presa in carico dei pazienti sarà in capo all’Istituto Giannina Gaslini. Il direttore sanitario Raffaele Spiazzi conferma che, in attuazione degli indirizzi condivisi con la direzione di Alisa e già a suo tempo declinati nel nostro progetto di ristrutturazione e potenziamento dei percorsi di Transitional Care, rivolti anche ai pazienti fragili maggiorenni, l’Istituto sta procedendo, tra l’altro, a potenziare l’organico medico dell’equipe di Cure Palliative tramite l’assunzione di una nuova unità così da poter attivare entro l’anno l’ambulatorio specificamente dedicato, secondo gli auspici e la richiesta delle associazioni.