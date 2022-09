Diga, dopo il nuovo stop opposizione all’attacco: “Signorini si dimetta, subito una commissione ad hoc”

Genova. Il nuovo stop della procedura per l’assegnazione dei lavori per la nuova diga di Genova, esplode la polemica politica, che si infiamma sul destino di un’opera considerata strategica non solo per la città ma per tutto il sistema paese.

“A questo punto, le dimissioni di Signorini sarebbero un atto dovuto – scrive il Movimento 5 Stelle in una nota stampa – Errori macroscopici prima e superficialità poi, rischiano di far perdere a Genova una montagna di soldi del Pnrr destinati alla nuova Diga di Genova. Ancora una volta, gara ferma nonostante la roboante propaganda di Toti a fine luglio. Senza Conte e Toninelli che fine ha fatto il ‘Modello Genova’?“.

Pesanti critiche anche da parte dei consiglieri del Partito Democratico, che chiedono una commissione urgente per affrontare la questione: “Da mesi assistiamo a una gestione per la realizzazione della Diga di Genova che lascia esterrefatti, per la leggerezza e la superficialità con cui viene affrontata da tutti i soggetti coinvolti. Di fronte a un’opera imponente e strategica per il futuro di Genova e della Regione, con un finanziamento di oltre un miliardo di euro e la prospettiva del ridisegno del rapporto tra la città e il suo porto, l’operato di Toti, Bucci e Signorini sta mettendo a serio rischio la realizzazione dell’opera”, così la segretaria del Partito Democratico in Liguria Valentina Ghio, il segretario Metropolitano del PD di Genova Simone D’Angelo e il capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi.

“Per troppo tempo si è negato qualsiasi problema – continua la nota stampa – e la gestione politica di questi apprendisti stregoni ci sta portando in una situazione difficilissima, in cui si rischia di far perdere alla nostra Regione un’opportunità unica. Un mix di dilettantismo e arroganza i cui effetti non possono ricadere sull’economia di Genova e della Liguria: serve un’azione straordinaria per rimettere in carreggiata l’opera, recuperando i ritardi e gli errori di una destra che predica efficienza ma produce solo pasticci”.

“Già a luglio abbiamo chiesto a Toti, Bucci e Signorini di riferire in commissione, sia in Comune sia in Regione, cosa stesse succedendo rispetto al progetto della diga, ma la domanda è caduta nel vuoto. Viste le ultime vicende, riteniamo ancor più necessario e urgente che vengano al più presto a riferire in commissione”, concludono.