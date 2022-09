Depositi chimici, Pd: “Contrari alla scelta di Bucci, toglie il futuro a Sampierdarena e al porto di Genova”

Genova. “Le cronache sullo spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena a ponte Somalia confermano per l’ennesima volta il totale fallimento del Modello Bucci. L’accelerazione di queste ore, arriva in coda a un percorso dove il confronto con la città è totalmente mancato, non riuscendo così a dare risposte né alla comprensibile preoccupazione dei cittadini di Sampierdarena, allarmati dalla compatibilità ambientale del dislocamento e per la tutela della sicurezza in relazione alla distanza dalle abitazioni, né alle preoccupazioni degli operatori economici e alle organizzazioni dei lavoratori, che a più riprese hanno sottolineato il rischio concreto di un danno per i livelli occupazionali e lo sviluppo del Bacino di Sampierdarena”.

A dirlo in una nota congiunta i gruppi del Consiglio comunale e municipale Centro Ovest del Partito Democratico di Genova: “Siamo fermamente convinti dell’inadeguatezza della localizzazione di Ponte Somalia per l’inserimento dei depositi chimici, così già ribadito in ogni sede istituzionale o pubblica, ritenendo altresì indispensabile individuare un’area dove sia davvero possibile delocalizzare le attività oggi collocate a Multedo”.

“Il futuro di Sampierdarena – dichiara Monica Russo, Consigliera PD, già Assessora nel Municipio II Centro Ovest – non può passare da scelte calate dall’alto, in evidente contrasto con i bisogni reali del territorio”.

“Le ingenti risorse oggi a disposizione dell’Amministrazione Comunale – prosegue la Consigliera Russo – sembrano ridurre la loro funzione a quello di un mero indennizzo con finalità elettorali verso un quartiere che, sotto le sontuose promesse del Sindaco Bucci, sta subendo una condanna a trasformarsi in un luogo dedicato esclusivamente alle servitù”.

“Il tratto distintivo di questa Giunta è quello che abbiamo ritrovato nelle Linee Programmatiche presentate al Consiglio – dichiara Simone D’Angelo, Capogruppo PD – quello di una città dove quartieri complicati, che avrebbero la necessità di forti politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana, diventano invece il luogo preferenziale dove collocare attività che non trovano spazio in altre aree della città”.

“La Diga di Genova – prosegue il Capogruppo – avrebbe potuto e dovuto rappresentare il volano per un modello di sviluppo integrato e sostenibile, dove il rafforzamento logistico del Porto di Sampierdarena, avrebbe dovuto corrispondere a un rilancio sociale ed economico di Sampierdarena. Oggi di tutto ciò non c’è nulla. Forse nemmeno più la Diga”.