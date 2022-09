Depositi chimici, l’udienza al Tar sui ricorsi contro il trasferimento è fissata a marzo 2023

Genova. Save the date: 15 marzo 2023. Questo il giorno fissato per l’udienza pubblica di discussione e decisione sul ricorso dei cittadini di Sampierdarena al Tar della Liguria contro il trasferimento a Ponte Somalia dei depositi chimici oggi a Multedo. Lo ha comunicato il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi (M5s) a capo della protesta contro il progetto sostenuto dall’amministrazione comunale. Nell’udienza del 15 marzo saranno accorpati anche altri ricorsi come quello di Grimaldi Euromed (Gruppo Grimaldi). A rivolgersi al Tar anche Beppe Costa, a capo di Sampierdarena Olii e Saar Depositi Portuali.

“Prima di quella data i passi da compiere sono ancora molti e impegnativi, sono in costante contatto con i nostri legali e ingegneri ambientali e anche la prossima settimana ci riuniremo per studiare le future mosse – spiega Colnaghi – ma ancora siamo in attesa di ricevere i verbali della riunione del consiglio superiore dei lavori pubblici che avrebbe dato l’ok all’adeguamento tecnico funzionale di Ponte Somalia per ospitare i depositi, sulla base di quelle carte integreremo il ricorso, già composto da 70 pagine che evidenziano tutte le anomalie esistenti, con una memoria aggiuntiva”.

Per il Comune l’ok all’adeguamento tecnico funzionale è un importante passo avanti ma si attendono ancora i progetti di spostamento di Superba e Carmagnani sulla base dei quali sarà possibile fare altri ragionamenti. “I progetti saranno pronti da tempo, immaginiamo – aggiunge Colnaghi – ma quello che chiediamo è che chi deve ancora esprimere lo faccia, e ci riferiamo a vigili del fuoco, capitaneria, al Mise, inoltre manca anche la Via. Inutile dire che se da qui a marzo dovessimo veder muoversi una pagliuzza a Ponte Somalia impugneremo e chiederemo la sospensiva, diciamo che la palla al momento è in tribuna”.

Il Comune, che confidava nella possibilità di partire con i lavori nel primo trimestre 2023, dovrà rivedere almeno di qualche giorno le sue stime. Poi tutto dipenderà dalla decisione del Tar.

Intanto il presidente del municipio Centro Ovest Colnaghi osserva: “Lo sversamento avvenuto nel torrente Varenna, non solo dimostra i problemi che esistono negli impianti di qualsiasi tipologia, ma anche ciò che può succedere durante il trasporto, la cui sicurezza nessuno potrà mai garantire”.