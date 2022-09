Dall’aeroporto agli Erzelli in meno di 5 minuti: ecco come sarà la nuova funicolare

Genova. Un chilometro e mezzo di tracciato, quasi due anni di lavori, 100 metri di dislivello. Sono i dati tecnici del sistema di trasporto a fune che dovrà collegare l’aeroporto di Genova alla nuova stazione ferroviaria e da qui al parco tecnologico degli Erzelli. Dove la stazione di arrivo sarà sotterranea, dopo un tratto di 530 metri in galleria.

Lo studio preliminare, assegnato al gruppo Eggs di Bolzano, è stato presentato oggi in commissione consiliare a Palazzo Tursi. Per l’opera e per l’acquisto dei veicoli servono circa 100 milioni di euro, che al momento non sono disponibili ma dovrebbero arrivare nella prossima legge di bilancio. Il sistema a fune, come ha ricordato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, costerà circa la metà rispetto alla monorotaia su cui era ricaduta la prima scelta del Comune. Il ministero aveva però negato i quasi 250 milioni chiesti da Tursi.

Non più una monorotaia e nemmeno una funivia, dunque, ma una “semplice” funicolare. Un sistema analogo alla Zecca-Righi, per intenderci. Il collegamento sarà suddiviso in due tratte: la prima, dall’aeroporto alla stazione ferroviaria, con una capacità di 1.100 passeggeri all’ora. La seconda, dalla stazione al parco degli Erzelli, in grado di portare 4.500 persone all’ora.

La differenza la faranno il numero e il tipo di vetture impiegate: nel segmento a valle viaggerà un solo veicolo da 80 passeggeri con ruote gommate, tipo people mover, che farà la spola avanti e indietro. L’impianto di risalita, invece, sarà sempre binario unico ma verrà percorso contemporaneamente da due veicoli da 300 passeggeri ciascuno in direzioni opposte che s’incroceranno in corrispondenza di un raddoppio a metà strada.

I passeggeri in arrivo al Colombo troveranno la stazione del people mover sul piazzale davanti al terminal. Si passerà in viadotto sopra il parcheggio e la rotatoria percorrendo 530 metri in un minuto e mezzo, quindi si raggiungerà la fermata dei treni che sorgerà nei pressi dell’attuale deposito container della Derrick.

Dalla stazione ferroviaria partirà il secondo tratto, quello più complesso da realizzare. I primi 455 metri andranno realizzati su un viadotto che dovrà scavalcare via Siffredi e arrampicarsi sulle pendici della collina. Dopo un breve tratto in trincea la funicolare sparirà all’interno di una galleria per gli ultimi 530 metri. Durata totale del viaggio 2 minuti e 40 secondi. La stazione terminale degli Erzelli sarà quindi sottoterra, con ascensori e scale mobili che condurranno a una pensilina esterna.