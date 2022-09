Covid, ecco tutte le nuove regole per i positivi: quarantena ridotta da 7 a 5 giorni

Anche in Italia viene ridotto il periodo di isolamento per i positivi al Covid-19. Lo avevano chiesto a luglio le Regioni, ed ora è ufficiale: a stabilirlo è una nuova circolare del ministero della Salute, firmata e pubblicata ieri (31 agosto), che contiene tutte le nuove regole della “quarantena light”.

Nello specifico, l’isolamento si riduce da 7 a 5 giorni per i positivi che da 48 ore non presentano più sintomi e risultano negativi ad un test molecolare o antigenico.

Se invece la positività persiste, la quarantena dovrà durare 14 giorni e non 21 come era previsto in precedenza. E non sarà necessario effettuare alcun tampone.

Per quanto riguarda i contatti stretti, restano in vigore le stesse norme, contenute nella circolare dello scorso 30 marzo.

La circolare, firmata dal direttore alla prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, è stata emanata “in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – si legge nel documento – e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità il 24 agosto scorso”.