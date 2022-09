Cornigliano, lunedì l’inaugurazione della nuova area Dufour: musica, sport e tempo libero

Genova. Lunedì 12 settembre 2022 alle ore 17.00 in via Cervetto 8, a Cornigliano, verrà inaugurata la nuova area Dufour. Sarà un centro di svolgimento di attività sportive, ricreative e per il tempo libero. Ora avrà una nuova veste che regalerà al quartiere un luogo di aggregazione rinnovato, maggiormente vivibile, gradevole e funzionale.

All’inaugurazione interverranno il sindaco di Genova Marco Bucci, la presidente del Municipio Medio Ponente Cristina Pozzi e il presidente di Società per Cornigliano Paolo Fanghella.

In occasione dell’inaugurazione della nuova area Dufour saranno organizzati una serie di eventi:

Venerdì 9 settembre

ore 21 serata di musica Caraibica e Karaoke con Dj Tony e esibizione del gruppo “Spazio Danza” di Simona Massone

Sabato 10 settembre

dalle ore 10 Torneo sociale di Tennis (Doppio Misto)

ore 21 Serata Musicale con Acoustic Freedom, Freak Out 2.0, Jazmi Rodriguez

Domenica 11 settembre

ore 18:30 partita di calcio femminile “Multedo – Bogliasco anni 2000” con la partecipazione dell’assessore comunale Alessandra Bianchi ore 21 Serata di ballo liscio con Mokambo