Contro il telemarketing selvaggio, iscrizione al registro delle opposizioni anche per i cellulari

Genova. “Ogni utente riceve mediamente cinque telefonate a settimana da aziende di telemarketing sia italiane che straniere” dice Stefano Quaranta, candidato AVS alla Camera.

E prosegue: “L’obiettivo non è quello di contrastare il telemarketing, che è legittimo, ma il telemarketing selvaggio che purtroppo si è affermato in maniera molto forte negli ultimi anni, diventando una vera e propria pratica pervasiva“.

Poi spiega: “Per contrastare questo fenomeno abbiamo cercato di potenziare il registro pubblico delle opposizioni, che ha l’unico obiettivo di tutelare coloro che inavvertitamente hanno dato la possibilità di ricevere telefonate”.

Il registro pubblico delle opposizioni

“La novità del registro delle opposizioni è che ci si possono iscrivere anche telefoni cellulare, oltre che quelli fissi. Purtroppo è successo a tutti di ricevere chiamate indesiderate in orari indesiderati, spesso anche da parte di robot. Il registro è quindi uno strumento per consentire agli utenti di decidere di non ricevere più chiamate di questo tipo. Basta andare sul sito registrodelleopposizioni.it la procedura è molto rapida” spiega Anna Ascani, vicepresidente PD e sottosegretaria al Mise.

“Io sono dell’idea che bisogna bloccare tutte quelle realtà che continuano a fare telemarketing selvaggio e non rispettano il regolamento – aggiunge e sottolinea Lorenzo Basso, candidato PD al Senato – poi c’è tutta la questione dei consensi. Dobbiamo riuscire a far sì che non si ci siano più i consensi per ricevere o meno telefonate ma al contrario si deve partire subito da non ricevere più telefonate moleste e solo successivamente se uno desidera ricevere telefonate può andare a iscriversi”.