Comune di Genova, chiuso il progetto Neet: 45 giovani coinvolti per ripensare la città

Genova. Si è appena concluso il progetto Neet (Nuove Energie Emergono dai Territori), un bando emesso da Anci e finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili, che ha coinvolto 45 giovani tra i 18 e i 29 anni in un programma di attività dal quale, grazie alla collaborazione tra le città di Genova e di Livorno, è scaturito un laboratorio progettuale “per la progettazione di città che siano centri per nuove idee, per la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro”.

Il Comune di Genova è stato capofila del progetto, che ha come partner Città Metropolitana, Alfa– Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, DISFOR (Università degli Studi di Genova), Forum del Terzo Settore di Genova, associazione Amistà, Job Centre.

“Un progetto che ha coniugato l’esigenza di elaborare tematiche di rilevanza sociale con la necessità di motivare e supportare i giovani, i quali hanno avuto la possibilità di elaborare un’iniziativa e di portarla a termine con la fiducia delle istituzioni – spiega l’assessore alle Politiche giovanili, che ha portato a termine il percorso avviato lo scorso anno – mi auguro che le competenze acquisite da questi ragazzi possano ancora essere messe in circolo”.

I giovani di Genova hanno realizzato due azioni:

– SALVIAMOCI volontari modalità on, un incontro sul volontariato attivo legato alla sostenibilità e ai temi ambientali e rivolto ai giovanissimi, che si è svolto nel chiostro di Santa Maria di Castello, con un’affluenza di circa duecento persone.

– SPAZIPERTE.IT, un sito per la mappatura di luoghi confortevoli per i giovani e adatti allo studio come al lavoro, spazi complementari alle biblioteche e alla propria abitazione, recensiti secondo una scala di criteri di fruibilità per i giovani che amano stare fuori casa e in compagnia, presentato alla Casa di Quartiere 13DCertosa, con la presenza di una cinquantina di persone.