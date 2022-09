Compra i ponteggi on line per migliaia di euro senza mai riceverli: quattro denunciati per truffa

Genova. I Carabinieri di Casarza Ligure, dopo una denuncia sporta da un imprenditore di 50 anni, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso quattro calabresi, di cui una donna, di età compresa tra i 35 e i 70 anni.

Nei mesi scorsi i quattro avevano inserzionato fittiziamente su un sito internet la vendita di ponteggi edili. Dopo numerosi contatti WhatsApp tra le parti, il 50enne aveva quindi effettuato numerosi versamenti con bonifici immediati sui conti correnti dei denunciati.

Ma dopo giorni e giorni di attesa dei ponteggi non ha avuto più notizie, mentre i quattro si erano resi irreperibili dopo aver incassato l'ingente somma di denaro.