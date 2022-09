Compleanno Genoa: i fuochi d’artificio visti dalla Nord per i 129 anni di storia rossoblù

Genova. Non si gioca questa sera ma la Nord è letteralmente gremita di tifosi rossoblù riuniti per celebrare il compleanno numero 129 del Genoa.

Il 7 settembre del 1893 fu fondato il Genoa Cricket and Football club, la società di calcio più antica d’Italia. Nove gli scudetti vinti dal Grifone, il primo nel 1898 e l’ultimo nel 1924. Negli anni ’30, invece, ci fu la vittoria della Coppa Italia stagione 1936/37.

La retrocessione in Serie B dello scorso anno non ha scalfito l’affetto del pubblico genoano, sempre presente e numeroso anche in occasione delle gare della serie cadetta. Dopo otto punti nelle prime quattro gare, il Genoa sarà ospite venerdì sera del Palermo. Match da non sbagliare per continuare a restare in alto e per celebrare al meglio il compleanno.