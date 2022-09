Caos cinghiali, dopo il blitz per la cattura all’Acquasola scatta l’inseguimento degli animalisti

Genova. Sono passate quasi ventiquattro ore ma continuano ad emergere nuovi dettagli e nuove versioni di quello che è successo ieri mattina all’Acquasola, dove una famiglia di cinghiali è stata sorpresa all’interno del parco, venendo prima bloccata e poi rimossa tra le proteste degli animalisti.

Il tutto inizia poco dopo le 9 di mattina, quando dal parco cittadino più grande della città arrivano le prime segnalazioni della presenza di ungulati, sei in tutto tra scrofa e cuccioli. Scatta la mobilitazione della guardia faunistica regionale che arriva sul posto chiudendo i cancelli del parco, in collaborazione con la polizia locale.

Mentre il personale si appresta alla cattura, allestendo gabbioni e preparando i narcotizzanti, veloce scatta il tam tam sui social della rete animalista genovese, che si mobilita per arrivare sul posto e presidiare. Qualcuno parte anche da La Spezia, nella speranza che si possa arrivare ad un caso simile a quello del parco della Maggiolina, dove il braccio di ferro tra Comune e Regione, sotto le pressioni di ambientalisti e mass media, era durato giorni e aveva portato ad un finale sostanzialmente incruento che aveva visto la liberazione degli animali sui monti dell’entroterra.

Ma a Genova la situazione evolve più velocemente: mentre sono in corso le prime fasi della cattura, sul posto arrivano alcuni animalisti che danno vita ad una protesta rumorosa. Iniziano le operazioni di sedazione degli animali, con le guardie faunistiche faunistiche che devono faticare non poco per riuscire a centrare con i dardi narcotizzanti tutti gli esemplari, ovviamente terrorizzati dalla situazione. Un’operazione che in molti presenti suscita angoscia, come testimoniano il video che pubblichiamo, dove si sentono pianti di bambini che loro malgrado hanno dovuto assistere alla scena avvenuta in uno dei momenti di massima fruizione del parco, ovviamente rimasto chiuso durante le operazioni.

(Fonte video facebook Roberta Putrino)

Finito questo passaggio, gli animali quind vengono caricati su un furgone per essere portati in area boschiva e abbattuti, come previsto dalla normativa: “La presenza di cinghiali al di fuori degli ambiti naturali produce notevoli rischi per la pubblica incolumità, contrasti con gli agenti della Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico Ambientale che debbono provvedere alla rimozione di questi animali per cui, si ricorda, non è consentito il rilascio negli ambiti naturali, come sottolineato dalla nota ISPRA prot. 47514 del 20 luglio 2016”. Questo, infatti, il passaggio dello studio propedeutico del Piano Faunistico di Regione Liguria, dove a pagine 38 si evidenzia la sorte di ogni selvatico catturato, per i quali non è previsto nessun rilascio nei boschi.

In quel momento sale la tensione: come riporta l’agenzia di stampa Ansa, infatti, il furgone di Regione Liguria viene inseguito da alcuni attivisti che con le loro moto provano a fermare il mezzo più volte in mezzo alla strada. Un tentativo di intralcio durato qualche minuto, che ha messo in allarme la polizia locale, che, sempre secondo l’Ansa, avrebbe allertato le volanti della polizia di stato. Al momento non risultano denunce.

Una mattinata di “ordinaria emergenza” a Genova, dove la presenza dei cinghiali in territorio urbano sta generando un caos sempre più crescente in tutti i quartieri della città. Questo è solo l’ultimo di episodi simili avvenuti nella sola estate, dove centinaia di esemplari sono stati avvistati innumerevoli volte sulle strade di praticamente tutto il territorio cittadino, con qualche incidente e situazione a rischio, come avvenuto a Sturla a inizio estate. Una situazione che va avanti da molto tempo, come è noto: in questi anni abbiamo raccontato di cinghiali avvistati in centro, abbiamo scherzato con il “cinghiale bomber“, abbiamo riso con il “cinghiale devoto“, ci siamo preoccupati per il “cinghiale borseggiatore“. Nel frattempo, però, non si è risusciti a porre un argine a questo problematica, per cui oggi il finale cruento è quasi sempre inevitabile. Un’emergenza, quindi, che ci siamo fatti scoppiare nelle mani.