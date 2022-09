Cinzia Noziglia trionfa ai mondiali di tiro con l’arco nudo

Zoagli. L’Italia svetta sul gradino più alto il Mondiale 3D di tiro con l’arco disputato in Umbria, Terni.

Punta di diamante dell’arco nudo è rappresentata dalla zoagliese Cinzia Noziglia. L’arciera portacolori delle Fiamme Oro, dopo aver ottenuto un argento nel duo misto con Giuseppe Seimandi, ha vinto il titolo mondiale superato nell’individuale.

In semifinale ha avuto la meglio sulll’austriaca Susanne Steininger Borbath-Vanko 39-34 (quest’ultima medaglia), per poi andarsi a giocare il primo gradino del podio con un’altra austriaca, Rosemerie Leitner.

La finalissima per l’arciera ligure è cominciata inizia in salita. La dirimpettaia austriaca si è infatti portata in vantaggio di 3 punti ( parziale 11-8). Noziglia tuttavia reagisce d’impeto, affinando la mira.

Accorcia dapprima le distanze vincendo il secondo parziale 10-8 e, dopo il 10-10 al terzo bersaglio, tutto si decide all’ultima piazzola: Noziglia colpisce l’8. L’avversaria austriaca un 5. Ciò consente il definitivo sorpasso dell’azzurra, la quale va così a conquistare il suo secondo titolo mondiale dopo quello vinto nel 2015, sempre a Terni.