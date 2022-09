Cimitero di Staglieno, la denuncia di due fratelli: “Area transennata e tempo indeterminato, impossibile raggiungere la tomba di mamma”

Riceviamo e pubblichiamo.

Scrivo queste poche parole sfiduciate e avvilite per quanto accaduto qualche giorno fa al cimitero monumentale di Staglieno.

Io e mio fratello nella giornata del 16 Settembre 2022 siamo andati a visitare la tomba di nostra madre nella zona ventaglio.

Arrivati davanti alle scale che conducono alla zona, ci siamo trovati davanti una transenna che ci impediva il passaggio.

Preoccupati, abbiamo chiesto informazioni ad uno degli impiegati presenti all’ingresso, che con gentilezza ci ha spiegato che la zona è pericolosa, vista anche la caduta dei rami degli alberi e lo slittamento del terreno. Chiediamo dunque quando sarà possibile tornare a visitare nuovamente la mamma e ci è stato risposto che non ci sono tempistiche certe e che non si conosce la data di apertura al pubblico della zona.

Ci troviamo ora davanti all’impossibilità di far visita a nostra madre, non potendo compiere uno dei gesti di commemorazione che ci permettono di mantenere il ricordo verso i nostri cari.

Siamo indignati per quanto sta accadendo nella zona del cimitero e sconcertati per non essere stati informati della situazione. E’ bene ricordare che le sepolture nella parte cosiddetta Trentennale, non sono un servizio gratuito ma sono state pagate (e non poco).

Troviamo vergognoso che si verifichino ancora situazioni di questo genere ed è gravissimo che tutto ciò riguardi il cimitero monumentale di Staglieno, considerato a tutti gli effetti un bene culturale.

Chiediamo a questo punto, a chi ha il compito di mantenere e tutelare il cimitero, come intende procedere, perché situazioni simili non si ripropongano.

Floriana e Pino Sacco