Cibo, musica bavarese e concerti per l’ultimo week-end di Oktoberfest

Genova. Ultimi giorni per la dodicesima edizione dell’Oktoberfest di Genova, che fino a domenica 25 settembre 2022 rimarrà in Piazza della Vittoria con iniziative volte a celebrare la cultura bavarese.

In arrivo il terzo e ultimo weekend ricco di eventi, con serate di musica live nel palco esterno, alternata alla classica musica bavarese sotto al tendone principale, appuntamenti con gli amici a quattro zampe e iniziative per i più piccoli.

Il programma

Il lungo fine settimana di Oktoberfest Genova parte già da questa sera, giovedì 22 settembre, con la musica live di OktoberBand: dalle 21 sul palco del Fuoritendone si esibiranno gli Osman, band rock anni 90.

Dalle 23 selezione musicale con Mimmo Baldazzi. Sotto al tendone principale, da giovedì 22 a domenica 25 settembre l’intrattenimento musicale sarà curato dalla band bavarese dell’Oktoberfest di Monaco 10 Bayerische Löwen.

Venerdì 23 settembre, sempre alle 21, proseguono gli appuntamenti musicali della rassegna OktoberBand con il gruppo iPop 80, che propone un repertorio pop anni 80. A seguire, dalle 23, torna la selezione musicale a cura di Alfredo Biagini.

Sabato 24 settembre, come ogni fine settimana, ritornano i Weekend delle Famiglie, con laboratori e giochi per i più piccoli: dalle 15 alle 18 nello spazio del Fuoritendone lo staff dell’Oktoberfest accoglierà bambini e bambine presenti per sbizzarrirsi insieme con fogli e colori.

Dalle 18 alle 19 tornano anche le attività con gli amici a quattro zampe di Skadog, con dimostrazioni delle attività svolte dal centro, come educazione avanzata, agility dog, obedience, dog dance e clicker training. Alle 21 per la rassegna Oktoberband è in programma il concerto dei Dead Rabbits, band rock anni 90. A seguire, selezione musicale a cura di Alfredo Biagini.

Domenica 25 settembre si replica dalle 15 alle 18 l’appuntamento con i Weekend delle Famiglie, con laboratori e giochi per bambini. A seguire, spazio alla gastronomia e alla musica bavarese per festeggiare insieme l’ultimo giorno di Oktoberfest a Genova.