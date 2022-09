Cgil Genova, Marco Paini è il nuovo direttore provinciale Inca

Genova. Marco Paini è il nuovo Direttore Provinciale Inca Cgil Genova. Paini subentra a Gabriele Parodi che ha iniziato a collaborare con l’Amministratore della Camera del Lavoro di Genova e al quale va il ringraziamento di tutta l’Organizzazione per aver consolidato la posizione dell’Inca che risulta il primo patronato a livello provinciale per numero di pratiche e risultati raggiunti.

Paini, classe 1975, diplomato perito elettronico, lavora prima come elettricista per entrare poi in una azienda in appalto Telecom. Nel 1998 entra in Omnitel come tecnico di rete, mansione che conserva anche quando viene assunto in Vodafone. Qui si impegna per far entrare il sindacato in azienda e contribuisce a far eleggere la prima rappresentanza sindacale unitaria. Da delegato sindacale della Cgil prosegue l’attività anche quando Vodafone viene assorbita da Ericsson. Saranno anni di profonde trasformazioni e ridimensionamenti che impegnano la rsu e il sindacato in battaglie difficili a contrasto di una pesantissima ristrutturazione aziendale internazionale.

Nel 2018 viene chiamato in Camera del Lavoro come operatore di patronato, incarico che lascia nel settembre di quest’anno per diventarne direttore “A differenza di quanto si possa pensare non solo le fasce più deboli hanno bisogno dell’aiuto del patronato – dichiara Paini – nonostante si sia nell’epoca della digitalizzazione le persone hanno ancora necessità di assistenza e di rapporti umani che a dispetto di quanto si creda rappresentano ancora un valore aggiunto”.