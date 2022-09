Centro storico, principio di incendio in vico dei Bottai: brucia un cuscino dentro all’armadio

Genova. Questa mattina si è sentito un forte odore di fumo in vico dei Bottai, in centro storico. Così una donna, residente nella via, ha chiamato i vigili del fuoco pensando si trattasse di una fuga di gas.

Ma una volta giunti sul posto, i pompieri si sono resi conto che si trattava invece di un principio di incendio proveniente dalla camera di un appartamento.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco il fumo – per dinamiche ancora da chiarire – sarebbe scaturito da un cuscino tenuto all’interno di un armadio.