Genova. “This street off limits to all allied troops“, ovvero “Questa strada è off limits per tutte le truppe alleate”. Questo era il messaggio che i comandi della polizia militare statunitense e inglese avevano fatto scrivere sui alcuni muri del centro storico di Genova per mettere al riparo i loro soldati dai ‘pericoli’ dei vicoli. Avvisi che erano rimasti visibili nonostante i quasi 80 anni trascorsi dai quei giorni, lasciandoci in eredità una traccia viva di una pagina fondamentale per la nostra storia.

Erano, appunto: in questi giorni le scritte sono state rimosse, cancellate. Uno scempio che non è passato inosservato da alcuni cittadini che, presi dallo sconforto, hanno segnalato l’episodio alla nostra redazione. E dalle verifiche sul posto la triste conferma: una mano ignota, e ignorante ci permettiamo di aggiungere, li ha lavati via, con cura e efficacia, cancellando per sempre quella goccia di passato che arricchiva il nostro patrimonio cittadino.

Il misfatto si è consumato tra gli incroci dei vicoli Caprettari, Stampa e Fornetti con Sottoripa, vale a dire sulla linea di quel confine invisibile, ma allora più che tangibile, tra il porto e il labirinto dei carruggi, dove gli inconsapevoli soldati alleati rischiavano di finire ‘intrappolati’ tra risse, furti, raggiri. Quelli erano i giorni in cui un mondo, il nostro, era finito, e l’umanità si stava affacciando ad un’era nuova. Ma per molti le pance erano ancora vuote e la convivenza con i ‘liberatori’ non era sempre lineare.

La loro presenza era ovviamente nota ai più: questi stencil, infatti, erano recentemente tornati alla ribalta grazie a studi e pubblicazioni di appassionati cultori della storia della nostra città, nonché alla pubblicazioni libri e rassegne fotografiche di ogni sorta, oltre a guide turistiche e passaparola. La cancellazione di quelle scritte, quindi, ha il sapore del vilipendio al patrimonio storico della città, ma, a quanto pare, potrebbe non costituire reato: come confermato da fonti interne alla Soprintendenza le scritte in quanto tali, infatti, non erano tutelate con un vincolo specifico (nella normativa dei vincoli storici sono citate solamente le vestigia del primo conflitto mondiale), e i palazzi da cui sono state rimosse, incredibile a dirsi, non hanno vincoli architettonici. Esiste un vincolo generico di paesaggio per il centro storico, ma non tutti gli edifici hanno una tutela appunto specifica, se non relativa a dettagli architettonici, come portali, edicole, colonnati di particolare pregio.

Ma oltre il danno, enorme, la beffa. Crudele. Nel 2021, infatti, il Comune di Genova ha sottoscritto un accordo insieme ad Amiu, Ascom, privati e, ahinoi, la stessa Soprintendenza, nominato “Insieme per Sottoripa” dove veniva dato il via libera alla manutenzione della zona con anche previste azioni “pulitura delle superfici verticali non in pietra e delle volte dei portici con l’eliminazione delle pitturazioni incoerenti“. L’amministrazione civica ha investito in questo progetto oltre 100 mila euro, mentre i privati ci hanno messo l’olio di gomito. Ed infatti molti graffiti e scritte sono state cancellate dai muri dei palazzi di Sottoripa: è quindi probabile che l’eccesso di zelo abbia mosso la mano (ancora) ignota in un ‘impeto di decoro’ che, non facendo prigionieri, ha cancellato per sempre una parte della nostra storia cittadina. Affidarsi ai volontari abbatte le spese senza dubbio, ma questo è il prezzo che si rischia di pagare. Sarebbe da chiedersi adesso che cosa sia veramente il degrado e che cosa il decoro. Prima dell’oblio.