Centri estivi, dalla Regione 1,7 milioni in più per soddisfare tutte le domande

Genova. La giunta regionale, su proposta dell’assessorato alla Formazione, ha deliberato oggi un ulteriore stanziamento di 1,7 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per soddisfare tutte le domande giudicate ammissibili per accedere ai voucher Centri Estivi 2022.

La misura, per la quale inizialmente sono già stati stanziati 3 milioni di euro, va complessivamente a dare risposta a oltre 10mila famiglie che in questa estate hanno usufruito del servizio.

In merito invece alla nota diffusa dal consigliere Rossetti sulla sospensione del servizio di trasporto di ragazzi e ragazze disabili che frequentano i corsi di formazione professionale, Regione precisa quanto segue: “Appreso che Città metropolitana non può farsi carico del trasporto di questi giovani che hanno superato l’età scolare e quindi i parametri previsti dal diritto allo studio, l’assessorato ha già avviato l’interlocuzione con la stessa Città Metropolitana, garantendo la copertura del costo. Regione comunica inoltre che, oltre al finanziamento di 8,5 milioni di euro per i corsi finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani disabili, verrà impegnato il bilancio discrezionale dell’Assessorato alla Formazione per garantire che gli studenti di questi percorsi integrati e innovativi possano raggiungere i luoghi dove questi corsi si tengono”.