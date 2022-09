Case popolari, piano di efficientamento energetico per 6mila alloggi a Genova: al via i primi lavori

Genova. Hanno preso il via negli scorsi giorni i lavori di efficientamento energetico, attivati grazie al Superbonus 110%, sugli immobili gestiti da Arte Genova. I primi cantieri sono partiti in via Brocchi e via Ravel, a Begato e sulle alture di Rivarolo, e interesseranno complessivamente 606 alloggi nei quartieri di edilizia popolare della Valpolcevera. Un’operazione che permetterà non solo di riqualificare il patrimonio abitativo, ma anche di garantire agli inquilini un notevole risparmio sui consumi in bolletta.

I lavori, un investimento dal valore complessivo di 35,7 milioni di euro, saranno articolati in tre fasi. Si tratta del primo ambito d’intervento, contrattualizzato lo scorso 16 giugno con il raggruppamento d’imprese composto dal Consorzio Stabile Infrastrutture Srl con sede a Genova (mandataria) e le società Ecoedile (Bergamo), Crocco Emanuele (Genova) e Sie (Genova).

Dopo la prima fase, appena avviata sugli edifici di via Brocchi e via Ravel, il contratto prevede di proseguire con il completamento di via Ravel e, in terza battuta, di operare su via Cechov. Gli interventi attualmente prevedono l’isolamento termico ed il ripristino di tutte le facciate e le coperture, ma anche la sostituzione dei serramenti e, ove necessario, interventi di messa in sicurezza sismica e di sostituzione delle calderine autonome.

Si inizia dalla Valpolcevera, ma questo è soltanto il primo degli otto ambiti di intervento in cui Arte ha suddiviso il suo patrimonio e su cui ha già approvato ad oggi altrettante proposte di partenariato dalla portata simile, se non superiore, a quella appena avviata. L’obiettivo è riqualificare l’intero patrimonio edilizio gestito da Arte Genova, oltre 6mila alloggi su tutto il territorio metropolitano, per un investimento che arriverebbe a superare i 400 milioni di euro e che si stima possa permettere di tagliare ogni anno più di 4mila tonnellate di emissioni anidride carbonica, anche grazie ad importanti installazioni di impianti fotovoltaici sulle coperture.

Per rendere attuabile un simile programma alle imprese che hanno aderito alla manifestazione d’interesse è stato chiesto di optare per il meccanismo dello sconto in fattura, recuperando poi liquidità attraverso la cessione del credito d’imposta. In questo modo non ci sarà esborso di denaro, eccezion fatta per una parte di Iva a carico dell’azienda, che potrà essere comunque detratta negli anni.

“Stiamo portando avanti un grande progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi popolari in tutta la Regione Liguria. – commentano il presidente ligure Giovanni Toti e l’assessore all’Edilizia Marco Scajola -. Oltre ai 37 milioni di euro del fondo complementare del Pnrr che saranno investiti per realizzare un piano di recupero ed efficientamento energetico di 734 alloggi di edilizia residenziale pubblica, abbiamo deciso di sfruttare le opportunità date dal Superbonus 110%. Grazie al lavoro sinergico con le quattro Arte liguri abbiamo iniziato un piano di efficientamento energetico per 10mila alloggi popolari. I primi interventi sono iniziati in primavera a Santo Stefano al Mare nell’imperiese, in questi giorni sono partiti gli interventi a Genova. Un impegno costante per dare alloggi più moderni e confortevoli agli utenti. Inoltre, grazie al miglioramento della classe energetica degli edifici, con consumi energetici inferiori”.