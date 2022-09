Carpe in eccesso e sotto misura, pesca senza permesso sul lago val di Noci: multa di 400 euro

Montoggio. Grazie all’azione dei carabinieri forestali di Montoggio nuova identificazione di un altro soggetto coinvolto nei fatti del 18 settembre, quando la vigilanza della Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia/Endas è intervenuta sul lago Val Noci rilevando vari illeciti.

Nel dettaglio all’attuale trasgressore, M.C. di nazionalità rumena, è stata addebitata la detenzione di numerosi esemplari di carpa sottomisura, l’eccesso di capi trattenuti e la pesca senza il permesso della riserva per un totale di 400 euro, somma che si aggiunge agli 800 euro già a carico del compagno di pesca.

Alle sanzioni amministrative si somma anche la segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte dei carabinieri forestali per il rifiuto di declinare in modo compiuto le generalità, reato previsto dall’art. 651 del codice penale.

Non si esclude che per il comportamento ostile e irriguardoso tenuto nei confronti delle guardie volontarie, possano profilarsi anche la resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’azione, prima della vigilanza volontaria e poi dei carabinieri, ha segnato un altro successo, collaborazione che nel tempo si è dimostrata assai efficace per la tutela del territorio e, quando necessario, per la repressione degli illeciti.