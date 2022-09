Caro vita, prezzi alle stelle per frutta e verdura: “E in inverno ci saranno prodotti introvabili”

Genova. A certificarlo sono i dati Istat pubblicati proprio oggi: a settembre l’inflazione su base annua raggiunge l’8,9% (ad agosto era l’8,4%), trainata soprattutto dall’energia (44,5%) e dai beni alimentari (11%). Non stupisce, allora, che sui banchi dell’ortofrutta si vedano prezzi impensabili un anno fa. Una situazione che conserva ancora un ampio margine di peggioramento e che potrebbe portare persino alla scomparsa di alcuni generi alimentari durante l’inverno.

Per capirne di più e toccare con mano abbiamo fatto un giro al mercato comunale di Terralba, punto di riferimento per gran parte della Valbisagno. A saltare all’occhio sono i cartellini della verdura: fino a 8 euro al chilo per le zucchine, anche più di 6 euro per i pomodori, 6 euro per la lattuga, 4 euro il sedano e le carote. Va meglio per la frutta di stagione: l’uva mediamente costa 2,50 euro al chilo (a volte scende pure sotto i 2 euro), le ultime pesche oscillano tra 2 e 3 euro e agli stessi prezzi si trovano già le prime arance.

Il consiglio dei commercianti è sempre lo stesso: acquistare frutta e verdura di stagione. “Sono prodotti più buoni e più sani, oltre che più economici. Ora sta iniziando il periodo delle bietole e dei cavoli – spiega Laura Montagnani, titolare di un banco a Terralba – ma tanta gente chiede comunque gli ortaggi più cari. È chiaro che conviene comprare un finocchio a 3 euro al chilo, che non è un prezzo bassissimo, piuttosto che le zucchine, che sono già fuori stagione”.

“Le verdure che scontano i rincari maggiori sono quelle prodotte nelle serre, più sensibili ai rincari energetici – chiarisce Bruno Briaschi, un altro commerciante della struttura di San Fruttuoso -. Pomodori, peperoni, melanzane, ma anche l’insalata: ormai nessuno coltiva più in campo aperto, anche perché basta un acquazzone e si è costretti a buttare via tutto. Le serre hanno bisogno di una temperatura costante intorno ai 25 gradi e le bollette sono quadruplicate”.

Ma probabilmente siamo solo all’inizio della crisi. “Quest’inverno avremo grossi problemi perché le piccole attività agricole che non riescono ad affrontare costi esorbitanti si fermeranno – continua Briaschi -. Di sicuro non troveremo più il basilico. Solo le grosse aziende riusciranno a garantire la produzione”. E poi pesano gli aumenti dei costi del trasporto: “Il gasolio è arrivato a 2,20 euro al litro. Tutto ciò che arriva dal Sud Italia ha subito rincari. Noi manteniamo margini di guadagno molto risicati”.

E i consumi? Secondo Coldiretti, con l’aumento dell’inflazione e delle bollette più di un italiano su due (51%) ha tagliato la spesa nel carrello a causa della crescita record dei prezzi. Un effetto a valanga sull’intera filiera agroalimentare che, dal campo alla tavola, vale 575 miliardi di euro a livello nazionale, quasi un quarto del Pil nazionale. Su questo i riscontri dei commercianti sono discordanti: c’è chi lamenta un cambio di abitudini della clientela, che sceglie di ridurre gli acquisti, e chi anzi mette in luce una scarsa “educazione” al consumo da parte degli avventori che non rinunciano ai prodotti più costosi.