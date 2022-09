Caro energia, per il Comune di Genova 10 milioni di extra costi: “Ma non faremo alcun taglio”

Genova. Dieci milioni di euro: è quanto il Comune di Genova pagherà in più nel 2022 a causa dei rincari sull’energia, con una variazione del 20% circa sull’anno precedente. La cifra è stata stimata dagli uffici dell’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e tiene conto di numerose spese: dalle bollette per le utenze delle varie sedi al riscaldamento di asili e scuole, fino alla voce più pesante rappresentata dall’illuminazione pubblica. Un’impennata dei costi che tuttavia non darà vita a nessun piano “lacrime e sangue”, fatte salve naturalmente le indicazioni in arrivo dal Governo.

“Non abbiamo in programma alcun taglio alle forniture per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, la scuola e il funzionamento degli uffici – spiega il vicesindaco Piciocchi -. Raccomandiamo a tutti l’ordinaria diligenza nell’uso delle utenze e di non sprecare l’aria condizionata. Applicheremo le disposizioni a livello nazionale, ma non prenderemo nessuna iniziativa autonoma”.

Il piano italiano per il risparmio energetico è stato presentato oggi a Palazzo Chigi dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, anche se l’adozione avverrà con un decreto nei prossimi giorni. Che cosa prevede? Anzitutto un grado in meno per i riscaldamenti centralizzati, da 20 a 19, con accensione posticipata di almeno 15 giorni e la possibilità di tenere i termosifoni spenti fino a novembre. Misure valide sia per i privati sia per gli enti pubblici. Nessun riferimento, per ora, a piani straordinari di smart working per i dipendenti pubblici né a riduzioni di orari – e tantomeno ritorno alla Dad – per gli studenti. La strategia, da quanto si apprende, sarebbe articolata secondo tre possibili scenari, il più grave dei quali ipotizza la chiusura totale dei rubinetti da Mosca.

A Genova, come detto, l’austerity non andrà oltre le disposizioni nazionali. “Ciò che stiamo facendo – prosegue Piciocchi – è invece rinegoziare i contratti coi nostri fornitori, in particolare City Green Light che gestisce l’illuminazione pubblica, per fissare un tetto massimo al corrispettivo dovuto, che per effetto dell’aumento del costo dell’energia si è accresciuto”. Per spiegarla in termini attuali, una sorta di price cap in salsa genovese.

Dall’altra parte il Comune sta lavorando per dare piena copertura finanziaria a quei 10 milioni di extra costi stimati. “Confidiamo di riuscire a gestirli – conferma Piciocchi – in parte grazie alla rinegoziazione dei contratti e in parte grazie ai ristori che arriveranno dallo Stato”. O almeno questo è quanto hanno chiesto a gran voce l’Anci e l’Upi: un intervento urgente con 350 milioni di euro di fondi da destinare a Comuni e Province per affrontare i rincari. Per i rispettivi presidenti, Antonio Decaro e Michele De Pascale, “è necessario uno stanziamento straordinario per compensare l’impennata delle spese energetiche altrimenti i sindaci saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi pubblici a tutto danno dei cittadini, in vista di un autunno che già si prospetta molto difficile e preoccupante”.

Tagli che per ora non sono in programma a Palazzo Tursi. Nemmeno su un capitolo superfluo come le illuminazioni natalizie: “È un tema che non abbiamo assolutamente preso in considerazione – risponde Piciocchi -. Francamente non vedo perché dovremmo rinunciare ad accenderle, anzi, quella semmai dovrà essere un’occasione da sfruttare per sostenere il commercio”.

Tra i provvedimenti in arrivo da Roma c’è anche un piano da 10 miliardi di sostegni, ma senza scostamento di bilancio. Le possibili misure includono un nuovo credito di imposta per le imprese energivore (Genova24 ha raccontato il caso delle fonderie e delle cartiere) e una proroga della cassa integrazione straordinaria per le aziende in difficoltà. Nel frattempo è stato prorogato fino al 5 ottobre il taglio sulle accise ai carburanti che consentirà di risparmiare 30 centesimi al litro.