Caro energia, l’allarme dei centri di accoglienza: “Meno soldi anche per i lavoratori e il mutuo diventa un miraggio”

Genova. Non solo le grandi e piccole aziende, i commercianti, le famiglie. Anche il mondo dell’accoglienza rischia di andare in tilt a causa del caro energia. Lo conferma il responsabile dell’ufficio Migrantes della Curia don Giacomo Martino.

“Quest’estate sono stato l’unico a segnalare i rincari alla Prefettura che dopo mesi di battaglie ci ha riconosciuto il 6% in più. Peccato che noi il cibo lo paghiamo il 20% in più e le bollette sono almeno raddoppiate e anche le altre forniture costato tutte molto di più” spiega il parroco di San Tommaso e Santa Caterina, che è anche responsabile dei centri di accoglienza di via del Campo e Coronata.

“Questo significa meno soldi per l’accoglienza” riassume don Giacomo. E non solo: “significa anche meno soldi per i dipendenti perché è aumentato tutto tranne che gli stipendi e questo è molto ingiusto”.

“Chiediamo a queste persone di lavorare e lavorano tanto – è l’amara riflessione – ma chi oggi prende 1220 euro ieri pagava il mutuo e oggi non ce la fa più”.