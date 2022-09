Caro energia, la bolletta del ristorante schizza da 5 a 17 mila euro: “Addio a filetto ed astice e menù ritoccati sulla base dei prezzi”

Genova. Una bolletta della luce triplicata nel giro di un anno e passata da 5 mila e 17 mila euro da luglio 2021 allo stesso mese di quest’anno.

Antonio d’Alessandro, titolare del ristorante Rossopomodoro al porto Antico, mostra le bollette degli ultimi tre anni e, accanto, fa scorrere un foglio dove registra l’incremento costante del prezzo al kilowatt dell’energia elettrica da gennaio 2020 a oggi: prezzo che dallo 0,18/0,20 euro è passato a 0,55.

“E ieri – dice prendendo in mano la lettera appena ricevuta dalla società Porto Antico – ci è stato anticipato che gli acconti dei costi energetici di questo che è una sorta di grosso condominio saranno ovviamente aumentati, come è normale che sia”. Certo chi ha stipulato contratti fissi al momento è ancora tutelato ma non durerà molto: “I ragazzi del Rossopomodoro della Marina di Sestri per esempio – dice – pagano ancora 0,18 euro ma alla scadenza del contratto anche per loro arriveranno gli aumenti”.

Aumenti che si ripercuotono a catena anche sulle materie prime: “Tutto, è aumentato tutto dalla farina all’olio tanto che non sono abbiamo dovuto ritoccare i prezzi e a giugno abbiamo inserito il coperto a pranzo che non avevamo mai avuto ma addirittura abbiamo dovuto togliere alcuni cibi dai menù, come l’astice o il filetto irlandese perché avremmo dovuto metterli a prezzi troppo cari”.

Questo ovviamente ha una ripercussione sugli stessi clienti: “Anche per loro il costo della vita è aumentato e quindi a mangiar fuori andranno un po meno. già quest’estate stiamo notando un calo, ma questo è legato soprattutto alle presenze in particolare dei turisti tedeschi che son meno degli scorsi anni”.

E’ preoccupato D’Alessandro ma per ora non parla di licenziamenti: nel suo locale lavorano nei picchi più alti della stagione anche 50 persone per 10–12 mila coperti al mese. “Continueremo a rivedere i nostri menù – dice – perché altro non possiamo fare: se prima facevamo i menù semestrali ora li ritocchiamo ogni tre mesi e forse passeremo ai mensili per raccordarli all’andamento dei prezzi. Il Governo? Io non credo che possa fare molto, ma spero che ci dia una mano”.