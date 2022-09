Caro energia, anche il Ferraris “senza luce”: la Serie A riduce l’illuminazione negli stadi

Genova. Dopo le bollette e i costi di produzione di tanti prodotti (leggi le storie su Genova24), il caro energia colpisce anche il mondo dorato del calcio. La Serie A infatti ha deciso di ridurre il tempo di illuminazione negli stadi proprio per ridurre i consumi.

La decisione della Lega Nazionale Professionisti Serie A, presa “anche alla luce delle misure di risparmio energetico adottate dal Consiglio dei Ministri”, stabilisce che i sistemi di illuminazione dei terreni di gioco di Serie A siano accesi per un massimo di 4 ore. Impossibile giocare totalmente “al buio”, anche durante il giorno: le luci sono fondamentali per calibrare sia i sistemi Var che quelli connessi alla Goal Line Technology.

Anche allo stadio Ferraris, quindi, durante i match casalinghi della Sampdoria, per le gare pomeridiane le luci verranno accese 60 minuti prima dell’inizio; per quelle serali, invece, 90 minuti prima. La riduzione dei tempi di illuminazione sarà del 25% circa.

“Si tratta di un primo passo, per ora – è il commento del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini – Dobbiamo essere un esempio virtuoso in un momento difficile di crisi energetica. Le luci negli stadi oggi sono fondamentali, oltre alle ragioni di sicurezza e ordine pubblico, anche per assicurare il corretto funzionamento del VAR e della Goal Line Technology, ma abbiamo ritenuto doveroso ridurre al massimo possibile l’illuminazione degli impianti, prima e dopo gli incontri, per abbattere in modo significativo i consumi”.

Il neoconsulente della Serie A per le infrastrutture, Andrea Cardinaletti, ha in agenda anche una serie di misure per l’efficientamento energetico degli stadi: dal passaggio a Led per tutti gli impianti alla possibile installazione di pannelli fotovoltaici, oltre a un piano per l’ottimizzazione dei consumi di riscaldamento dei terreni di gioco. “In Italia gli impianti possono davvero diventare non solo strumenti di riqualificazione urbana, ma anche modelli di sostenibilità ambientale e auto-produzione di energia” conclude Casini.