Carlo Felice, Cisl Reti e Fistel “Nuovo logo, stesso andazzo. L’indispensabile riorganizzazione aziendale più volte annunciata, non è mai stata però realizzata”

Genova. “Purtroppo, non basta cambiare un logo, seppur bello e ben studiato, per ristrutturare un’azienda. Inevitabilmente anche in occasione della importante trasferta in Oman, ancora una volta sono emerse, come punta di un enorme iceberg, tutte le gravi carenze del gruppo dirigente, da noi più volte denunciate negli ultimi anni. Tali limiti si uniscono ad una totale drammatica mancanza di capacità nell’affrontare una normale gestione di una moderna azienda di produzione culturale. L’indispensabile riorganizzazione aziendale più volte annunciata, non è mai stata però realizzata, forse per non disturbare più di tanto coloro i quali quotidianamente dimostrano di non essere all’altezza del loro incarico e della relativa sostanziosa retribuzione percepita”, scrivono in una nota le RSA e Segreterie Regionali CISL Reti e FISTel Liguria.

“Appena resa nota la data delle elezioni, avevamo già evidenziato negli ultimi incontri sindacali, quindi con largo anticipo ed in tempo utile all’individuazione di possibili soluzioni, la situazione relativa ad alcuni Lavoratori impegnati nella suddetta trasferta, i quali dovevano essere messi in condizione di esercitare il loro diritto-dovere di voto alle elezioni politiche del 25 Settembre prossimo, con un rientro in Italia in tempo utile per recarsi ai seggi oppure con altre possibili soluzioni da ricercare eventualmente tramite ambasciata. Malgrado tutto, le nostre preoccupazioni anche questa volta sono diventate una triste e amara realtà. La questione è stata ignorata, fino a divenire un problema che ora si cerca di scaricare sui Lavoratori chiedendo loro di scegliere individualmente se aggravare i costi, optando per un rientro anticipato, unico modo per poter esercitare il proprio diritto di voto, oppure rinunciare facendo risparmiare l’azienda. Intimiamo pertanto questa Direzione a risolvere immediatamente la situazione cessando da subito qualsiasi forma di pressione fatta sui Lavoratori. Diversamente non esiteremo ad usare qualsiasi mezzo atto alla tutela dei sacrosanti diritti Costituzionali”.

“Richiederemo inoltre un incontro mirato per una valutazione economica su tutta la trasferta in Oman e i relativi aggravi dei costi dovuti alla mala organizzazione. Con l’occasione cercheremo di fare luce sulla reale situazione economica complessiva del Carlo Felice anche in vista dei rincari energetici che avranno ricadute inevitabili anche sulla organizzazione del lavoro. Crediamo che il grande sforzo fatto da Comune e Regione per sostenere con 7 milioni di Euro la Fondazione meritino risultati apprezzabili che al momento latitano o si perdono nel reparto più funzionante dell’attuale struttura dirigenziale del Teatro: il “dimenticatoio””, concludono le RSA e le Segreterie Regionali CISL Reti e FISTel Liguria